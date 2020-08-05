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Müteahhitlerin eylemi sürüyor

Gürcafer: "Hükümetten bir açıklama bekliyoruz"

05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:10
Müteahhitlerin eylemi sürüyor
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, birliğin 28 Temmuz tarihinden beridir sürdürdüğü eylemle ilgili açıklama yaptı.
Gürcafer, UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Ersan Saner’in “Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmasını” önce Başbakan Ersin Tatar’a ardından da İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a ulaştırdığının bilgilerine geldiğini kaydetti. 

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“Hükümet ortağı tarafların plan üzerinde uzlaşması hususunda bir zemin olması veya olmaması eylemimizin seyrine ışık tutacaktır” diyen Gürcafer, hükümetten konuyla ilgili “bir ses, bir açıklama” beklediklerini belirtti. 

 

Son Güncelleme: 05.08.2020 09:27
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Eylem
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