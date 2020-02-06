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Müteahhitlerin araçlı eylemi devam ediyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, sektör olarak taleplerinin istikrar olduğunu vurgulayarak imar planı ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa bugün yapılmasını istediklerini söyledi.

Müteahhitlerin araçlı eylemi devam ediyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, sektör olarak taleplerinin istikrar olduğunu vurgulayarak imar planı ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa bugün yapılmasını istediklerini söyledi.

06 Şubat 2020 Perşembe 12:40
Müteahhitlerin araçlı eylemi devam ediyor

GÜRCAFER: “TALEBİMİZ İSTİKRAR… NE YAPILMASI GEREKİYORSA BUGÜN YAPILMALI”

“ÇÖZÜM OLMAZSA EYLEM DEVAM EDECEK”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, sektör olarak taleplerinin istikrar olduğunu vurgulayarak imar planı ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa bugün yapılmasını istediklerini söyledi.

Müteahhitler Birliği, Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmayıp ilgili emirnamenin yürürlükte olmasından dolayı sektörün ciddi bir tehlike altında olduğu gerekçesiyle Lefkoşa’da araçlı eylem düzenledi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, eylemin devam ettiği Başbakanlık önünde basına açıklama yaptı.

Cafer Gürcafer, imar planının hayata geçirilmesi için seçim yasaklarının geçmesini bekleyemeyeceklerini belirttiği konuşmasında, “Talebimiz bölge üzerinde yaratılan istikrarsızlıktan çıkılması ve istikrar getirilmesidir, bunun için ne yapılması gerekiyorsa bugün yapılmasıdır” dedi.

ÇÖZÜM OLMAZSA EYLEM DEVAM EDECEK

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Mevcut durumdan dolayı on binlerce insanın geçim kaynağı olan bu konunun cumhurbaşkanlığı seçiminden daha önemli olduğunu ifade eden Gürcafer, “Seçimin geçmesini bekleyemeyiz” dedi. Gürcafer, Başbakan’ın iyi niyetli olduğunu düşündüklerini ve ilgili teknik personeli toplayarak bu sorunu sonuçlandırmasını beklediklerini söyledi. Sorunun üç dört günde aşılabileceğine inandıklarını kaydeden Gürcafer, “Bu olmazsa, biz burada olacağız” dedi.

“PLANSIZ YAŞAMDAN KURTULMAK GEREK”

İmar planının, toplumun ekonomik özgürlüğünü kazanmasıyla alakalı bir olay olduğunu belirten Gürcafer,  “Plansız yaşamdan kurtulmamız lazım” dedi.

İmar planlarının yürürlüğe girmesini istemelerinin esas nedeninin bununla alakalı olduğunu ifade eden Gürcafer, “İmar planının birilerinin az kat, birilerinin çok kat alması meselesi olduğu düşünülmemeli” diye konuştu.

Gürcafer, Kuzey Kıbrıs’ta ekonominin pamuk ipliğine balı olduğunu, aylardır Türkiye’den gelecek 170 milyon TL’lik katkının bir umut olarak pazarlandığını, Birlik olarak kendi kendine yetecek bir ekonomi yaratmak istediklerini, bunun yaratmanın mümkün olduğunu kaydetti. Cafer Gürcafer, bahse konu bölgeyle alakalı imar planının da böyle bir ekonomi yaratmanın ayaklarından biri olduğunu ifade ederek ancak hükümetin icraatlarının bu hedeften uzaklaşılmasına yol açtığı görüşünü belirtti.

Girne ve Lefkoşa’da yeni konut inşaat faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini, yıllık konut yapımının yüzde 56’sının Gazimağusa ve İskele’de olduğu göz önüne tutulduğunda, on binlerce insanın bu bölgeden ekmek parası kazandığının görüldüğünü ifade eden Gürcafer, “Bu kadar insan bugün buraya gelmişse konunun çok ciddi ve vahim olduğunu gösterir” dedi.

Gürcafer, “Bölgede 20-25 yıldır faaliyet gösteren firmalarımızın geleceği tehlike altındadır, inşaat sektöründen beslenen tüm insanların geleceği tehlike altındadır, bu önemli sektör tehlike altındadır” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 06.02.2020 16:16
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri BirliğiEylemCafer Gürcafer
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