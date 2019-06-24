Müteahhitler Birliği, Londra’da “kıbrıs Türk Kültür Ve Sanat Festivali”ne Katıldı

Lefkoşa, 24 Haziran 19 (.): Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Turkish Cypriot Trust (Kıbrıs Türk Vakfı) tarafından organize edilen “Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali”nde yerini aldı.

Birlikten verilen bilgiye göre, festival dün Londra’da Lee Valley Athletics Centre’da yer aldı.

Festivale, yaklaşık 20 bin kişi katıldığı festivale, Kuzey Kıbrıs’tan birçok örgüt ve firma katıldı.

GÜRCAFER: “BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMELİYİZ”



KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, yapılan festivalin önemine vurgu yaparak, “Kıbrıs dışında yaşayan insanlarımızla bağlarımızı yeniden güçlendirmemiz gerekir. Bu festivale bu nedenle katıldık. Burada bir şey almak veya bir şey satmak derdinde değiliz, birbirimize sahip çıkmak derdindeyiz” dedi.Festivalde, Ziynet Sali, Serel Yareli, Kelebekler Müzik Grubu, Major Band, Şifa, Kıbrıs Dörtlüsü, Mehmet Raif ve Ata Kaya gibi sanatçılar sahne aldı.2. Kıbrıs Türk ve Sanat Festivali zengin sanatçı kadrosunun yanısıra folklor ekibi Gençsad, Londra’da Kıbrıs Türk Sanatı’nı yaşatan ve birçok başarılı oyunu sahneye taşıyan Osman Balıkçıoğlu da gösterilerini sergiledi.(TUĞ/HÖ)