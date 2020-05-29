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Müteahhitler Birliği, Kıbrıslı Türklerin Dsö Üyeliği Kampanyasına Destek Verdi

Lefkoşa, 29 Mayıs 20 : Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer’i ziyaret ederek, Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) ortak üyeliği için başlatılan kampanyaya destek istedi.

29 Mayıs 2020 Cuma 17:58
Müteahhitler Birliği, Kıbrıslı Türklerin Dsö Üyeliği Kampanyasına Destek Verdi
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Lefkoşa, 29 Mayıs 20 : Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer’i ziyaret ederek, Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) ortak üyeliği için başlatılan kampanyaya destek istedi.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette konuşan Hasgüler, Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü’ne ortak üyeliği kampanyasının tek hedefinin, mümkün olan en yüksek sağlık standardına ulaşma hakkı olduğunu kaydetti.
GÜRCAFER: “HALKIN YARARINA OLAN KAMPANYALARA DESTEK VERİRİZ”
KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer de, halkın ve ülkenin yararına yürütülen tüm çalışmalara olduğu gibi, Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü’ne ortak üyeliği için başlatılan kampanyaya da destek vereceklerini açıkladı.
KAMPANYA HAKKINDA...

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KTİMB açıklamasına göre Mehmet Hasgüler, Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) ortak üyelik için imza kampanyasını 22 Nisan tarihinde elektronik ortamda başlatmıştı.
DSÖ’ye ortak üyelik için gerekli üst makamlara başvuru yapılması için change.org’ta başlatılan imza kampanyasında 100 bin imzaya ulaşılması hedefleniyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün dikkatini çeken ve Dünya Sağlık Örgütü Medya Direktörü Gabby Stern tarafından takibe alınan kampanyaya www.change.org adresinden arama bölümüne “Kıbrıslı Türkler” yazılarak ulaşılabiliyor.
(SEL) FOTOĞRAFLI
 

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