Müteahhitler Birliği'nden Şok Eylem Hazırlığı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KIBRIS MANŞET'in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre Müteahhitler Birliği yarın şok eylem hazırlığına başladı. Daha önce Başbakanlıkta Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi ve Maliye Bakanlığı ile varılan mutabakat sonucu Müteahhitlere ödenmesi gereken alacakların ödenmemesi üzerine eylem yapma kararı aldı. Müteahhitler Birliği içerisinden güvenilir kaynaklardan alınan istihbarata göre Müteahhitler Birliği üyeleri yarın Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Yardim Heyeti Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği ofisi önünde araçlı eylem yapacak.