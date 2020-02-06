Müteahhitler Birliği eylemi yarın da sürecek

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, İmar Planı yayınlanmadığı için bugün başlattığı araçlı eylem, hükümet ile bir uzlaşıya varılamadığı için yarın da devam edecek. KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in verdiği bilgiye göre, bugün Başbakan Ersin Tatar ile görüşülerek, yarın saat 14.00’te daha kapsamlı ve çözüm bulmaya yönelik bir toplantı yapılmasına karar verildi. Gürcafer, yarınki toplantıda bir uzlaşıya varılamaması halinde eylemin büyüyerek süreceğini söyledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, bugün yüzlerce aracın ve binlerce kişinin katıldığı bir eylem gerçekleştirdi.

Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla gerçekleşen eylemde, yüzlerce iş aracı Başbakanlık önüne giderek kontakt kapattı. Yarın devam edecek eylem için iş araçları Başbakanlık önünde bırakıldı.

Sabah saatlerinde başlayan eylemde, Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve beraberindeki heyet ilk olarak saat 16.00 sıralarında Başbakanlık Müsteşarı ile saat 17.00 sıralarında ise Başbakan Ersin Tatar ile görüştü.

Başbakan ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Gürcafer, bir saat süren görüşmede yarın 14.00’te çözüm bulma amacı ile yeniden toplantı gerçekleşeceğini ve bu toplantıda Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve teknik bir ekibin bulunacağını açıkladı.

Gürcafer, “Yarın eylemimiz sürecek. 14.00’te yapılacak toplantıda da çözüm bulunamazsa eylemimizi büyüyerek sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.