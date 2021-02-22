Müsteşarlık konusunda Kemal Deniz Dana'nın ismi ön planda

MÜSTEŞARLIK KONUSUNDA KEMAL DENİZ DANA'NIN İSMİ ÖN PLANDA

Ergün YAHAT

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin görevden alınmasının ardından, Pilli'nin ekibimle giderim açıklamasının ardından bu mevkiye Dt. Ünal Üstel'in atanmasının ardından, Sağlık Bakanlığı müsteşarı olarakda devletin bazı üst kademelerinde görev yapan ve görev yaptığı makamlarda başarılı bir grafik çizen Kemal Deniz Dana'nın atanması an meselesi.

Gelen kulisler arasında Kemal Deniz Dana daha önceleri Sağlık Bakanlığı'nda müsteşar olarak görev yapmış sağlık ailesinin yakından tanıdığı bir isim olan ve geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar'ın seçim komitesinde görev almış Tatar'ın kazanmasında büyük rol oynamıştı.