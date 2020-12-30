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Mustafa Yüncü Lefkonuklu Co. Ltd şirketinin Küçükkaymaklı şubesinde 2 pozitif vaka tespit edildi

Şirket tarafından yapılan açıklamada Küçükkaymaklı şubesinde gerçekleştirilen Koronavirüs testleri sonucunda 2 kişinin Koronavirüs pozitif olduğu bildirildi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 10:34
Mustafa Yüncü Lefkonuklu Co. Ltd şirketinin Küçükkaymaklı şubesinde 2 pozitif vaka tespit edildi
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Mustafa Yüncü Lefkonuklu Co. Ltd şirketi ilgili şubede faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Diğer şubelerde çalışanların temaslı olmaması nedeniyle faaliyetler sürdürülmeye devam edilecek...

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:

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“Kamuoyuna duyuru;

Şirketimizin Lefkoşa Küçük Kaymaklı merkezinde iki çalışma arkadaşımızda maalesef Corona pozitif tespiti yapılmıştır. Çalışma arkadaşlarımız ve toplumun sağlığını dikkate alan şirketimiz bu işyerindeki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştır. Şirketimizin Arasta, Taşkınköy ve Ortaköy şubelerinin bu sorundan uzak olmaları nedeniyle faaliyetleri devam edecektir.

Pandemi süresince tüm çalışma arkadaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına tamamen uyum göstermelerine ve maskesiz müşteri kabul etmememize rağmen karşılaştığımız bu durum Covid 19 virüsünün ne kadar sinsi ve tehlikeli olduğunu yaşayarak öğrenmemize neden olmuştur.

Her şeyin önceliğinin sağlık olduğunu vurgular, herkesi daha dikkatli olmaya davet ederiz. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek üzere...”

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Yüncü Lefkonuklu Co. LtdPozitif Vaka
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