Mustafa Yaver burası dağ başı değil devlet hastanesidir

MUSTAFA YAVER BURASI DAĞ BAŞI DEĞİL DEVLET HASTANESİDİR

Gazimağusa Devlet hastanesinde bugün öğle üzeri meydana gelen şiddet ve tehdit olayının ardından olaya bire bir tanık olan ilgili KIBRIS MANŞETE ‘ konuşan hastane Baş Amiri Mustafa Yaver, bugün öğlen 12.15 sıralarında, hastane ana giriş kapısında bir kalabalık fark ettiğini ve seslerin bir anda yükseldiğini söyledi.

Yaver, “yanlarına gittiğimde anladım ki, kalabalık bir aile yukarıda yatan hastalarını topluca ziyaret etmek istiyor, güvenlik görevlisi de pandemi nedeniyle tek tek alabileceğini söylüyor. Aile de bu duruma ısrarla karşı çıkıyor ve bağırıyordu"bende onlara burası hastane sessiz olmanız lazım diyerek uyarma ihtiyacı duydum.İsmini sonradan öğrendiğim Oben Beyaz isimli şahış “Bana ‘Sen kimsin de bize sessiz olun diyorsun’ diye çıkıştı, üzerime yürüdü” Seslerin iyice yükselmesiyle olaya müdahale ettiğini ve hasta yakınlarına bir kez daha , ‘Lütfen sessiz olun, hastalar ve hasta yakınları var” dediğini anlatan Yaver, bunun üzerine hasta yakınlarının daha da sinirlendiğini ve el kol hareketleriyle tehdit cümleleri kurduğunu ve Güvenlik amirinin göğsüne vurup olay yerinden süratle kaçtığını söyleyip polise konu hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.Polis ise olay yerinden kaçan ilgili şahsı hemen tutuklayıp gerkli soruşturmasını sürdurüyor.