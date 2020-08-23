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Mustafa Kalfaoğlun'dan güzel tedbirler

23 Ağustos 2020 Pazar 20:42
Mustafa Kalfaoğlun'dan güzel tedbirler
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Ergün YAHAT

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu başhekimliğe geldiği günden itibaren sağlık alanında yaptığı icraatlar ile büyük takdir toplamaya devam ediyor. Covid-19 döneminde ilk günlerde aldığı tedbirler sonrasında geçtiğimiz günlerde yine artış gösteren pozitif vakaların ardından yarından itibaren hastaneye girişlerde ve hastene içerisinde yeni uygulamaları yarından itibaren hayata geçiriyor.

Yarından itibaren polikiliniğe sadece hastalar refakatçılar alınmayacak görevliler yine ateş ölçümleri sonrasında maskeli içeri alınırken hastane personeli de maske takma zorunluluğu getirildi. Acil ve polikiliniklerde bulunan oturma yerleri sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tek kişiliğe düşürülmesi yanında eczane ve diğer bölümlerde sıra bekleyen kişiler sosyal mesafe sırasında yerlere çizilen çemberlerin dışında bekkeyemecek.

Kalfaoğlun'un uygulamaları vatandaşlardan büyük takdir topluyor.

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Son Güncelleme: 23.08.2020 21:00
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