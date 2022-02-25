Mustafa Gökçeoğlu hayatını kaybetti

4 Ağustos 1942’de Gönyeli’de doğan Gökçeoğlu, ortaokulu Atatürk Enstitüsü’nde, liseyi Celal Bayar Lisesi’nde bitirdi. 1970’te İstanbul Eğitim Enstitüsü’nden mezun olan Gökçeoğlu uzun yıllar fen ve matematik öğretmenliği yaptı, üniversitelerinde konferanslar verdi.

TC Kültür Bakanlığı’na bağlı Milletlerarası Türk Foklor Kongresi ile Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği kongrelerin yanısıra Özbekistan ve Kıbrıs’ta düzenlenen çok sayıda sempozyumda bildiriler sundu.

Gökçeoğlu, Çağdaş Yazarlar Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı ve Yönetim kurulu üyeliği yaptı. Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve bir dönem başkanlığını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesindeki Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeliği de yapan Gökçeoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı “Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin danışmanlığını da yürüttü. Gökçeoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevlisiyken 2008 yılında buradan emekliye ayrıldı.

Öyküleri ve şiirleri yerel gazetelerde, dergilerde; Türkiye’de de Varlık ve Kıbrıs’ta Türk Dili dergilerinde yayımlandı. Ayrıca Dünya Kitap ekinde, Cumhuriyet Kitap’ta, Milliyet Sanat’ta ve Sabah gazetesinde kitaplarıyla ilgili yazılar yazıldı.

Şiir ve öykü çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Kıbrıs Türk Toplumu’nun sözel kültürü üzerine araştırmalar yaptı. Derleyip toparladıklarını kitaplaştırdı.

ESERLERİ:

1- Dulun Oğlu (Öyküler) 99 s.1985 Lefkoşa.

2- Tezler ve Sözler I (Halkbilim araştırmaları) 236 s. 1988 Lefko

3- Tezler ve Sözler II (Halkbilim araştırmaları) 237 s. 1991 Lefkoşa.

4- Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 427 s. 1991,1991, 1997 İstanbul.

5- Aynalı’nın Okuduğu Şiirler (Halk Destanları) Gökçe Yayınları. 110 s. 1992 Lefkoşa.

6- Kıbrıs Halk Fıkraları. 119 s. 1992, 1996 Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları.

7- Tezler ve Sözler III 294 s. Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları. Lefkoşa.

8- Şu Adamız Dediğimiz (Destan Denemesi) 132 s. Mez-Koop Yayınları 1995 Mağusa.

9- Cihan Şah (Çocuk Masalı) Gökçeoğlu Yayınları 40 s. 1997 Lefkoşa.

10- Bir Varmış / İki Yokmuş (Masallar) 1997 Er Reklam Yayınları Lefkoşa.

11- Bilmecelerimiz 141 s. 1999 Gençlik Merkezi Yayınları. Lefkoşa.

12- Hikayelerimiz Tekerlemelerimiz s. 230. Mez-Koop Bankası Ltd. Yayınları 1999. Lefkoşa.

13- Bildiriler Panel Notları –1- 293 s. Ekim 2000 Gökçeoğlu Yayınları.

14- Masal Ağacı (Kıbrıs Masalları) 2000. Girne Belediyesi Yayınları. 55 s. Lefkoşa.

15- Telefonun Ucundaki Sevda Sözleri 2001 336 s. Gökçeoğlu Yayınları Lefkoşa.

16- Manilerimiz (Halkbilim) 2002 317 s. Eğitim Vakfı Yayınları. Lefkoşa.

17- 17-Kıbrıs Türk İkilemeleri ve Yansıma Sesleri Sözlüğü. 2004. 467 s. Eğitim Vakfı Yayınları. Lefkoşa

18- 18- Efsanelerimiz 2004 Gökçeoğlu Yayınları 255 s., Lefkoş

19- 19-Toplu Masallar I He Babam De Babam 2005 Gökçeoğlu Yayınları 537 s., Lefkoşa.

20- Toplu Masallar II Ay Oğlum Ayan Oğlum 2005 Gökçeoğlu Yayınları 543 s., Lefkoşa.

21- Ciprusi Török Nèpmesèk (Kıbrıs Türk Masalları) Macarcaya çev. Edit Tasnàdi, Mariadesnyo, Gödcöllo. (2007).

22- Bilmecelerimiz (2007) (Genişletilmiş ikinci baskı) Eğitim Vakfı Yayınları, Lefkoşa.

23- Kıbrıs Türk Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü 1-2cilt. 2007. Gökçeoğlu Yayınları. Lefkoşa.

24- Kıbrıs Türk Ağızları Sözlüğü 2008 Türkiye İş Bankası Yayınları 28+316 s., İstanbul.

25- Kıbrıs Türk Dil Dergisi. (2008) Güz, Gökçeoğlu Yayınları, Lefkoşa.

26- Kıbrıs Türk Küme Sözler Sözlüğü Ocak 2010. 1-2 cilt. 1060 s., Gökçeoğlu Yayınları. Lefkoşa.

27- Kıbrıs Türk ve Azerbaycan Atasözleri Özdeşler ve Benzerler Sözlüğü. (Azərbaycan və Kıbrıs Türk Atalar Sözləri Sinonim Dubletlər və Ata Sözləri Lüğəti. (2011). Gökçeoğlu Yayınları. 185 s. Lefkoşa.

28- Bildiriler Panel Notları II. (2012). Gökçeoğlu Yayınları. 401 s. Lefkoşa.

29- Nasreddin Hoca’nın Fıkraları. (2013). Gökçeoğlu Yayınları. 202 + 50 s. Lefkoşa.

Çevirisi yapılan kitapları:

1-Ciprusi Török Nèpmesèk (Kıbrıs Türk Masalları) Macarcaya çev. 2007. Edit Tasnàdi, Mariadesnyo – Gödöllo. Macaristan.

2-Turkısh Cyprıot JOKES (Kıbrıs Halk Fıkraları). Çev:Seyhan Özmenek. 2008. Cyprus Turkish Education Foundation. Lefkoşa Kıbrıs.

Aldığı Ödüller

1- Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 1983’te düzenlediği öykü yarışmasında ikincilik ödülü.

2- 1991 yılında Türk Bankası Kültür Sanat ödülü. – 2005’de geri veriş.

3- 1993 Gençlik Merkezi Halkbilim hizmet ödülü.

4- Halksanatları Derneği’nin 1994 yılında hizmet ödülü.

5- 1997 Feco Cyprus Altın Muhlon özel mizah ödülü.

6- Türkiye Folklor Araştırmaları Kurumu “Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü – Onur Belgesi, 2000”.

7- 2002-2003 Necati Özkan Vakfı Kıbrıs Kültürüne Hizmet Özel Ödülü.

8- Karaman Türk Dili Ödülü 2004.

9- Truva Folklor Araştırmaları Derneği’nin 2006 Pertev Naili Boratav Halk Bilimi Ödülü

10- Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi’nin 16 Mayıs 2008 tarihinde verdiği Kıbrıs Kültürü ve Dili Ödülü.

11- International Biographical Center “The International Shakespeare Award” – Uluslararası Şekspir Ödülü” verilmiştir.

12- Dil Ödülü – 2010 Türksav Türk Dünyasına Hizmet Ödülü. Bakü – Azerbaycan.