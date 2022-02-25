banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kafayı sıyırmış olmalısınız…
Kafayı sıyırmış olmalısınız…
Sosyal Sigorta ödemeleri bugün yapılıyor
Sosyal Sigorta ödemeleri bugün yapılıyor
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nden başbakan’a çağrı
“İleri madencilik Lefke’nin yok oluşu...
MMO, Kıb-Tek’le ilgili önerilerde bulundu
MMO, Kıb-Tek’le ilgili önerilerde bulundu
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…
banner405
Flaş Haber
1 kişi hayatını kaybetti
Kapat

Mustafa Gökçeoğlu hayatını kaybetti

Yayınladığı bilimsel eserlerle Kıbrıs kültürüne büyük katkılar yapan Mustafa Gökçeoğlu 79 yaşında hayatını kaybetti.

25 Şubat 2022 Cuma 08:30
Mustafa Gökçeoğlu hayatını kaybetti

4 Ağustos 1942’de Gönyeli’de doğan Gökçeoğlu, ortaokulu Atatürk Enstitüsü’nde, liseyi Celal Bayar Lisesi’nde bitirdi. 1970’te İstanbul Eğitim Enstitüsü’nden mezun olan Gökçeoğlu uzun yıllar fen ve matematik öğretmenliği yaptı, üniversitelerinde konferanslar verdi.

TC Kültür Bakanlığı’na bağlı Milletlerarası Türk Foklor Kongresi ile Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği kongrelerin yanısıra Özbekistan ve Kıbrıs’ta düzenlenen çok sayıda sempozyumda bildiriler sundu.

Gökçeoğlu, Çağdaş Yazarlar Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı ve Yönetim kurulu üyeliği yaptı. Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve bir dönem başkanlığını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesindeki Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeliği de yapan Gökçeoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı “Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin danışmanlığını da yürüttü. Gökçeoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevlisiyken 2008 yılında buradan emekliye ayrıldı.

Öyküleri ve şiirleri yerel gazetelerde, dergilerde; Türkiye’de de Varlık ve Kıbrıs’ta Türk Dili dergilerinde yayımlandı. Ayrıca Dünya Kitap ekinde, Cumhuriyet Kitap’ta, Milliyet Sanat’ta ve Sabah gazetesinde kitaplarıyla ilgili yazılar yazıldı.

Şiir ve öykü çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Kıbrıs Türk Toplumu’nun sözel kültürü üzerine araştırmalar yaptı. Derleyip toparladıklarını kitaplaştırdı.

ESERLERİ:

1- Dulun Oğlu (Öyküler) 99 s.1985 Lefkoşa.

2- Tezler ve Sözler I (Halkbilim araştırmaları) 236 s. 1988 Lefko

3- Tezler ve Sözler II (Halkbilim araştırmaları) 237 s. 1991 Lefkoşa.

4- Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 427 s. 1991,1991, 1997 İstanbul.

5- Aynalı’nın Okuduğu Şiirler (Halk Destanları) Gökçe Yayınları. 110 s. 1992 Lefkoşa.

6- Kıbrıs Halk Fıkraları. 119 s. 1992, 1996 Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları.

7- Tezler ve Sözler III 294 s. Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları. Lefkoşa.

8- Şu Adamız Dediğimiz (Destan Denemesi) 132 s. Mez-Koop Yayınları 1995 Mağusa.

9- Cihan Şah (Çocuk Masalı) Gökçeoğlu Yayınları 40 s. 1997 Lefkoşa.

10- Bir Varmış / İki Yokmuş (Masallar) 1997 Er Reklam Yayınları Lefkoşa.

11- Bilmecelerimiz 141 s. 1999 Gençlik Merkezi Yayınları. Lefkoşa.

12- Hikayelerimiz Tekerlemelerimiz s. 230. Mez-Koop Bankası Ltd. Yayınları 1999. Lefkoşa.

13- Bildiriler Panel Notları –1- 293 s. Ekim 2000 Gökçeoğlu Yayınları.

14- Masal Ağacı (Kıbrıs Masalları) 2000. Girne Belediyesi Yayınları. 55 s. Lefkoşa.

15- Telefonun Ucundaki Sevda Sözleri 2001 336 s. Gökçeoğlu Yayınları Lefkoşa.

16- Manilerimiz (Halkbilim) 2002 317 s. Eğitim Vakfı Yayınları. Lefkoşa.

17- 17-Kıbrıs Türk İkilemeleri ve Yansıma Sesleri Sözlüğü. 2004. 467 s. Eğitim Vakfı Yayınları. Lefkoşa

18- 18- Efsanelerimiz 2004 Gökçeoğlu Yayınları 255 s., Lefkoş

banner341
19- 19-Toplu Masallar I He Babam De Babam 2005 Gökçeoğlu Yayınları 537 s., Lefkoşa.

20- Toplu Masallar II Ay Oğlum Ayan Oğlum 2005 Gökçeoğlu Yayınları 543 s., Lefkoşa.

21- Ciprusi Török Nèpmesèk (Kıbrıs Türk Masalları) Macarcaya çev. Edit Tasnàdi, Mariadesnyo, Gödcöllo. (2007).

22- Bilmecelerimiz (2007) (Genişletilmiş ikinci baskı) Eğitim Vakfı Yayınları, Lefkoşa.

23- Kıbrıs Türk Takmaadlar ve Unvanlar Sözlüğü 1-2cilt. 2007. Gökçeoğlu Yayınları. Lefkoşa.

24- Kıbrıs Türk Ağızları Sözlüğü 2008 Türkiye İş Bankası Yayınları 28+316 s., İstanbul.

25- Kıbrıs Türk Dil Dergisi. (2008) Güz, Gökçeoğlu Yayınları, Lefkoşa.

26- Kıbrıs Türk Küme Sözler Sözlüğü Ocak 2010. 1-2 cilt. 1060 s., Gökçeoğlu Yayınları. Lefkoşa.

27- Kıbrıs Türk ve Azerbaycan Atasözleri Özdeşler ve Benzerler Sözlüğü. (Azərbaycan və Kıbrıs Türk Atalar Sözləri Sinonim Dubletlər və Ata Sözləri Lüğəti. (2011). Gökçeoğlu Yayınları. 185 s. Lefkoşa.

28- Bildiriler Panel Notları II. (2012). Gökçeoğlu Yayınları. 401 s. Lefkoşa.

29- Nasreddin Hoca’nın Fıkraları. (2013). Gökçeoğlu Yayınları. 202 + 50 s. Lefkoşa.

Çevirisi yapılan kitapları:

1-Ciprusi Török Nèpmesèk (Kıbrıs Türk Masalları) Macarcaya çev. 2007. Edit Tasnàdi, Mariadesnyo – Gödöllo. Macaristan.

2-Turkısh Cyprıot JOKES (Kıbrıs Halk Fıkraları). Çev:Seyhan Özmenek. 2008. Cyprus Turkish Education Foundation. Lefkoşa Kıbrıs.

Aldığı Ödüller

1- Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 1983’te düzenlediği öykü yarışmasında ikincilik ödülü.

2- 1991 yılında Türk Bankası Kültür Sanat ödülü. – 2005’de geri veriş.

3- 1993 Gençlik Merkezi Halkbilim hizmet ödülü.

4- Halksanatları Derneği’nin 1994 yılında hizmet ödülü.

5- 1997 Feco Cyprus Altın Muhlon özel mizah ödülü.

6- Türkiye Folklor Araştırmaları Kurumu “Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü – Onur Belgesi, 2000”.

7- 2002-2003 Necati Özkan Vakfı Kıbrıs Kültürüne Hizmet Özel Ödülü.

8- Karaman Türk Dili Ödülü 2004.

9- Truva Folklor Araştırmaları Derneği’nin 2006 Pertev Naili Boratav Halk Bilimi Ödülü

10- Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi’nin 16 Mayıs 2008 tarihinde verdiği Kıbrıs Kültürü ve Dili Ödülü.

11- International Biographical Center “The International Shakespeare Award” – Uluslararası Şekspir Ödülü” verilmiştir.

12- Dil Ödülü – 2010 Türksav Türk Dünyasına Hizmet Ödülü. Bakü – Azerbaycan.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kafayı sıyırmış olmalısınız…
Kafayı sıyırmış olmalısınız…
Sucuoğlu'ndan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması
Sucuoğlu'ndan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması
1 kişi hayatını kaybetti
1 kişi hayatını kaybetti
Yeni Bakanlar Kurulu’nun ilk toplantısı gerçekleşti
Yeni Bakanlar Kurulu’nun ilk toplantısı gerçekleşti
Tatar: “Hatay ile gönül birliği ve çeşitli alanlardaki temaslar devam edecek”
Tatar: “Hatay ile gönül birliği ve çeşitli alanlardaki temaslar devam edecek”
Yeni Bakanlar Kurulu’nun ilk toplantısı başladı
Yeni Bakanlar Kurulu’nun ilk toplantısı başladı
Tatar: “Temennimiz bu krizin son bulmasıdır”
Tatar: “Temennimiz bu krizin son bulmasıdır”
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki KKTC vatandaşları için duyuru yayımladı
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki KKTC vatandaşları için duyuru yayımladı
Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili sivil toplum örgütlerini bilgilendirdi
Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili sivil toplum örgütlerini bilgilendirdi
Üst Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında toplandı
Üst Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında toplandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim