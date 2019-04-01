Mustafa Çağatay Çarşamba günü anılacak

Merhum Başbakan Mustafa Çağatay, 30. ölüm yıl dönümünde anılacak..Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden verilen bilgiye göre, anma töreni, 3 Nisan Çarşamba saat 09.30’da Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda Merhum Başbakan Mustafa Çağatay'ın kabrinde yer alacak.

Törende, Cumhurbaşkanı ve Merhum Başbakan Mustafa Çağatay'ın ailesi tarafından kabre çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayraklar göndere çekilecek..Törende, Merhum Başbakan Mustafa Çağatay'ın ailesi adına Erdinç Gürçağ ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşma yapacak.