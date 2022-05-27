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Mustafa Behiç yarın düzenlenecek askeri törenle defnedilecek

27 Mayıs 2022 Cuma 10:22
Mustafa Behiç yarın düzenlenecek askeri törenle defnedilecek

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1974’te Doğruyol'da öldürülen ve 2020 yılındaki kazılarda Tekke Bahçesi’ndeki bir mezarda bulunan şehit Mustafa Behiç, düzenlenecek askeri törenle defnedilecek. Defin töreni, yarın 11.30’da Boğaz Şehitliği’nde olacak.

Gençlik yıllarında mücahitliğe başlayan ve 1974’te Doğruyol'da hayatını kaybeden Mustafa Behiç, Bakanlar Kurulu kararı ile 2020 yılının Şubat ayında kazılan Tekke Bahçesi’ndeki bir mezardan çıkan yedi kişiden biri. Behiç’in kimliği, uzmanlarca yapılan yapılan kemik analizi ve DNA testleriyle saptanmıştı.

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