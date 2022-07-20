Mustafa Baturalp'ın hayat pahalılığı artışı açıklaması

MUSTAFA BATURALP'IN HAYAT PAHALILIĞI ARTIŞI AÇIKLAMASI

Ergün YAHAT

Bir çok bakanın belediye başkanının ekonomi konusunda görüşüne başvurduğu dayanışma sendikası başkanı Mustafa BATURALP verilen hayat pahalılığı ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hayat pahalılığı ödeneği ücret veya maaşla çalışanların hertürlü ihtiyaçlarını karşılamada alımgüçlerini korumak amacıyla uygulanmaktadır. % 50 hayat pahalılığı gerçekleştiği zaman, onbin TL alan bir maaşlı kişinin alım gücünde beşbin TL’lik kaybı gerçekleşir. Bunarağmen kırkbin TL maaş alan bir maaşlının alımgücündeki kaybı yırmibin TL’liktir. % 50 hayat pahalılığı uygulandığı zaman onbin TL alıp beşbin TL’lik kaybı olana beşbin TL, kırkbin TL alıp yirmibin TL’lik kaybı olana da yirmibin TL artış sağlanmış olur. Böylece herkeşin alım gücü korunmuş olur. Sağolsun, Salih Coşar hocamız geçmişte her yıl Ocak ayında Hayat pahalılığına ilave olarak herkese refah payı olarak ek artış veriyordu.