MÜSİAD Kayseri, MÜSİAD KKTC’nin davetlisi olarak adaya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) KKTC’nin davetlisi olarak ülkeye gelen MÜSİAD Kayseri heyeti temaslarda bulundu.

MÜSİAD KKTC’den verilen bilgiye göre, ziyaretlerine TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ yi makamında ziyaret ederek başlayan heyet, ülkeye yatırım yapmak için buradaki davete icabet ettiklerini ve bu ilişkileri KKTC MÜSİAD temsilciliği ile daha da güçlendireceklerine emin olduklarını dile getirdi.

Heyet ardından, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz öncülüğünde bir ekip ve hemen ardından Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu önderliğinde sanayicilerden oluşan bir ekip ile bir araya geldi ve bu temasların sonrasında Başbakan Ersan Saner'i makamında ziyaret etti.



Başbakanlıktan ayrılan heyet sonrasında daha önceden programlanmış organizasyonla ülkenin değişik sektörlerden iş insanları ile bir araya gelip “B2B” yaparak, iş birlikteliklerinin nasıl geliştirilebileceği üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu ve ekibinin, MÜSİAD Kayseri heyeti onuruna verdikleri yemek ile program son buldu.