MÜSİAD, her türlü iş makinası, su tankerleri ve teknik imkanı olanları yangına karşı göreve davet etti

MÜSİAD, her türlü iş makinası, su tankerleri ve teknik imkanı olanları yangınla mücadelede göreve davet etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada devam eden orman yangınlarını büyük bir üzüntü ile gözlemledikleri belirtilerek, her türlü iş makinası, su tankerleri ve teknik imkanı olanları yangını söndürme çalışmalarına katılmaya davet etti.

MÜSİAD, hükümetten, yangının çıkmasına neden olanlarala ilgili yasaların acilen güncellenmesini de talep etti.