Muratağa, Sandallar Ve Atlılar Şehitlerinin Anılması

OĞUZ: “ATLILAR-MURATAĞA-SANDALLAR’DA YAŞANANLARI ACIYLA ANIYORUZ…”

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Atlılar-Muratağa-Sandallar köylerinde yaşanan acının bir daha yaşanmamasını temenni etti.



Oğuz, şehitleri anma mesajında “46 yıl önce Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşayanları derin acıyla anıyoruz” dedi.Bakan Oğuz, masum 126 Kıbrıs Türkünün EOKA Tedhiş Örgütü tarafından katledildiğini anımsatan Oğuz, Kıbrıs Türk halkının böylesine büyük acıların bir kez daha yaşamamasını temenni etti, katliamlarda hayatlarını yitiren şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.(RÇ/FEZ)