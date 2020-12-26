Muratağa-Sandallar katliamının 14 çocuk şehidi defnedildi

Muratağa Sandallar Şehitliği’nde yapılan şehit cenaze töreni, saat 10.00’da başladı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Başbakan yardımcısı Erhan Arıklı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve üst düzey devlet yetkilileri cenaze töreni için Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde şehitler için törendeki yerlerini aldı.

Şehit aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşmasında, “46 yıl önce bugün toplumsal belleğimizde büyük yara açmış savaşın derin yarasını hatırlıyoruz. Binler özgürce yaşayalım diye canlarını kanlarını feda etmişlerdir. 46 yıl önce yaşanan bu vahşet Kıbrıs Türk tarihine kara leke olarak geçmiştir. Onların naaşları önünde saygıyla eğiliyorum Allah Rahmet Eylesin” dedi.

Cenaze namazlarının kılınması, saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayrakların ailelere teslimi ve defin işlemleri gerçekleşti.

1974’te EOKA-B’cilerin gerçekleştirdiği Muratağa-Sandallar katliamıyla ilgili olarak Kayıplar Komitesi’nin Muratağa’da yürüttüğü kazılarda bulunarak, DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen 7’si kız, 7’si erkek toplam 14 kişinin en küçüğü 4 aylık, en büyüğü ise 17 yaşında.

Adlarına şehit cenaze töreni yapılacak 14 şehidin isim listesi söyle:

“Havva Süleyman 12; Aliye Süleyman 10; Halil Bayram 11; Eren Bayram 12; Mustafa Bayram 3; Ayşe Bayram 9; Zehra Bayram 6 aylık; Hüseyin Arif 11; Yüksel Arif 9; Hayriye Arif 4 aylık; Göksel Arif 10; Sevgi Hasan 10; Ayşe Hasan 17; Aziz Fikri 11.” (MHA)