Muratağa Katliam Çukuru’nda katledilen 21 şehit daha defnedilecek

Muratağa Katliam Çukuru’nda 14 Ağustos 1974 tarihinde hunharca, toplu olarak katledilen şehitlerden 21’i daha 7 Ekim’de devlet töreniyle Muratağa – Sandallar Şehitliği’ne defnedilecek.
01 Ekim 2019 Salı 10:46
Son Güncelleme: 01.10.2019 14:10
Muratağa Katliam Çukuru’nda 14 Ağustos 1974 tarihinde hunharca, toplu olarak katledilen şehitlerden 21’i daha 7 Ekim’de devlet töreniyle Muratağa – Sandallar Şehitliği’ne defnedilecek.
Muratağa Katliam Çukuru’nda 14 Ağustos 1974 tarihinde hunharca, toplu olarak katledilen şehitlerden 21’i daha 7 Ekim’de devlet töreniyle Muratağa – Sandallar Şehitliği’ne defnedilecek.