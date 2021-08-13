banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC'de rekor vaka!
KKTC'de rekor vaka!
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
banner376

Muratağa-Atlılar-Sandallar katliamlarının 47. yıl dönümü…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muratağa- Atlılar- Sandallar katliamlarının 47. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada “Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçilemeyeceğini” bir kez daha belirtti.

13 Ağustos 2021 Cuma 17:15
Muratağa-Atlılar-Sandallar katliamlarının 47. yıl dönümü…

Tatar, Kıbrıs’ta ırkçı görmek isteyenlerin katliamlara bakmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yazılı açıklaması şöyle;    

“Kıbrıs’ı  bir Helen adası yapmak için Yunanistan’daki askeri cunta ile EOKA terör örgütünün gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 faşist darbesine karşı  Anavatan Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak  20 Temmuz 1974’te başlattığı Barış Harekatı devam ederken, Türk askerinin ulaşamadığı bölgelerde, Rum askeri birlikleri ve EOKA terör örgütü mensupları tarafından işgal edilen Türk köylerinde ırkçılığa ve ırkçı zihniyete  dayanan soykırım ve katliam yaşanıyordu.

Muratağa-Sandallar- Atlılar katliamları da Kıbrıs Türk halkına yönelik soykırım ve katliamların en önemli ve en acı örneklerinden biridir.  Halkımıza yönelik bu katliamlar ilk olmadığı gibi, bu katliamlar halkımızı yok etmek ve Enosis’i gerçekleştirmek için 21 Aralık 1963 tarihinde başlatılan Kanlı Noel saldırılarının bir devamıdır. 

banner341
14 Ağustos 1974 günü Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerine saldıran Rum askeri birlikleri ile EOKA mensupları, savunmasız durumda olan bu köylerdeki soydaşlarımızı esir aldıktan sonra katliam çukurlarına gömerek en büyük vahşeti ve en büyük insanlık suçunu işlemişlerdir.

Bu katliamlarda 126 soydaşımız şehit edilirken, en küçüğü 16 günlük Selden Ali Faik en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere, çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyordu.  Anneleri ile birlikte katledilen çocuklarımızı, katliam çukuruna gömülen ilkokul öğrencilerimizi ve tüm şehitlerimizi unutmak asla mümkün değildir. Onların tek suçu sadece Türk olmaktı ve onlara göre Kıbrıs’ta Türklerin yaşam hakkı yoktu. 

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Muratağa köyünde yürüttüğü kazılarda bulunan ve kimlikleri belirlenen yedisi kız 14 çocuğumuzu ancak geçen yıl defnedebildik. Ve hala daha anneler, babalar ağlıyor. Bu büyük acıyı da unutmak mümkün değildir. Bu arada bu katliamları gerçekleştirenlerin kimlikleri bilinmesine rağmen, bu katillerin Rum Yönetimi tarafından korunması ve yargılanmamaları ile insan haklarından bahsedenlerin buna seyirci kalması da bir diğer insanlık suçudur.

Bugün bizi gerçek dışı iddialarla “ırkçı” göstermeye çalışanlara tavsiyem, bu katliamlara bakarak Kıbrıs’ta gerçek ırkçıların kimler olduğunu görmeleridir.     

Bizler, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için mücadele ederken,  geçmişte yaşananları da dikkate almamız gerekir. Mücadelemiz, halkımızın bir kez soykırımdan geçirilip, katliam çukurlarına gömülmemesi,  kendi vatanında kendi devletinin çatısı altında egemen, özgür ve korkusuzca yaşaması içindir. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü de halkımızın güvenliği, huzuru ve varlığının devamı için gereken en önemli husustur. Bu nedenle Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçilemez. 

Bu acı katliamların 47. yıl dönümünde halkımıza, şehit ailelerine bir kez daha başsağlığı, tüm şehitlerimize de Allah’tan rahmet dilerim. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun.

banner360
Son Güncelleme: 13.08.2021 19:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTSO'dan hükümete uyarı
KTSO'dan hükümete uyarı
Ağırdağ yolundaki yangın kontrol altına alındı
Ağırdağ yolundaki yangın kontrol altına alındı
Yağış miktarları
Yağış miktarları
DAÜ Lisansüstü Program başvuruları 15 Eylül'e kadar yapılabilecek
DAÜ Lisansüstü Program başvuruları 15 Eylül'e kadar yapılabilecek
Kızılyürek: ”AB Dijital Aşı Sertifikası’ sorununa kalıcı bir çözüm bulunana dek ara formül üretildi”
Kızılyürek: ”AB Dijital Aşı Sertifikası’ sorununa kalıcı bir çözüm bulunana dek ara formül üretildi”
Atlılar, Muratağa ve Sandallar şehitleri anıldı
Atlılar, Muratağa ve Sandallar şehitleri anıldı
Ağırdağ'a giden yoldaki ormanlık alanda yangın!
Ağırdağ'a giden yoldaki ormanlık alanda yangın!
Tatar, “Üreten Gençler Buluşması” etkinliğine katıldı
Tatar, “Üreten Gençler Buluşması” etkinliğine katıldı
Özersay Üreten Gençler Buluşması’na katıldı
Özersay Üreten Gençler Buluşması’na katıldı
Gazimağusa'da 2 mülteci yakalandı
Gazimağusa'da 2 mülteci yakalandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim