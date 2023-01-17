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Murat Şenkul, Girne’de park yasakları konusunda denetimlerin arttırılacağını açıkladı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’de park yasakları konusunda denetimlerin arttırılacağını duyurdu.

17 Ocak 2023 Salı 10:32
Murat Şenkul, Girne’de park yasakları konusunda denetimlerin arttırılacağını açıkladı

Girne Belediyesi, kentin en önemli sorunlarından birisi olan trafik konusunda ilk adımı, trafik denetimleri ile atıyor. Özellikle kent içerisinde park yasaklarına uyulmaması konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı Girne’de, belediyeye bağlı zabıtaların sıkı denetim gerçekleştireceği açıklandı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ilk etapta denetimlerin sıklaştırılacağı noktaları belirtti.

ŞENKUL: “UYARIYORUZ ÇÜNKÜ CEZA YAZMAK İSTEMİYORUZ.”

Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Murat Şenkul, gün itibarı ile trafik denetimlerinde önemli bir artışın başlayacağını kaydetti. Amaçlarının trafik cezalarından gelir elde etmek olmadığının altını çizen Şenkul, esas amacın herkesin mutlu olacağı bir düzen yaratılması olduğuna dikkat çekti. Şenkul yapılacak denetimlerle ilgili ilk noktaları da belirten Şenkul, “Uyarıyoruz çünkü ceza yazmak istemiyoruz, denetlemeleri artırıyoruz çünkü düzen istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Açıklamaya göre ilk denetimler, Akan Gürkan Sokak (mahkemeler karşısı) ve Kolordu Sokak’ta gerçekleştirilecek.

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