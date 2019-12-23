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Murat Kanatlı 2020 için asgari ücretin hala belirlenmemiş olmasını eleştirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, “döviz krizi ile alım gücünün eridiği, iğneden ipliğe her şeye zam yapıldığı koşullarda”, 2020 için asgari ücretin hâlâ belirlenmemiş olmasını eleştirdi.

Murat Kanatlı 2020 için asgari ücretin hala belirlenmemiş olmasını eleştirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, “döviz krizi ile alım gücünün eridiği, iğneden ipliğe her şeye zam yapıldığı koşullarda”, 2020 için asgari ücretin hâlâ belirlenmemiş olmasını eleştirdi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 09:44
Murat Kanatlı 2020 için asgari ücretin hala belirlenmemiş olmasını eleştirdi

Yazılı açıklama yapan Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, yürürlükteki asgari ücret ile çalışanların günlük net eline geçen 137 TL ile 4 kişilik ailesinin bir günde ihtiyaçları olan yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılamaya çalıştığını belirtti.
Kanaltı, “DPÖ’nin kriterleri ile asgari ücretin yüzde 40 kusuru, gıda için harcanması gereken rakamdır. Yani 4 kişilik bir ailenin üç öğün beslenmesi için hükümet tarafından günlük 55 TL harcaması öngörülmektedir. Açlık sınırının zaten altında olan asgari ücret, son dönemdeki döviz krizi sonrası oluşan ekonomik göstergelerle okunduğunda insani bütün değerleri ayaklar altına alan seviye gelmiştir” ifadelerini kullandı.
Orta vadede taleplerinin asgari ücretin belirlenme kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün de 1992'den beri açıklamadığı geçim endeksinin hemen kamuoyu ile paylaşılması olduğunu kaydeden Kanatlı, “DPÖ, Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan Ersin Tatar’ı 1992’den beri açıklanmayan geçim endeksinin açıklanması için gereğini yapmasını bir kez daha talep ederiz” dedi. 

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Güncel olarak ise en kısa sürede, asgari ücretin insanca, adil bir rakam olarak belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun acilen toplantıya çağrılması ve geçmişte defalarca ortaya konan sendikaların itirazları da göz önüne alınarak 2020 ilk asgari ücretinin hemen belirlenmesini talep etti.
Kanatlı açıklamasında, “Bununla beraber asgari ücret ödemesinin 40 saatlik haftalık çalışma saati olması gerektiği gerçeğiyle, işverenlerin çalışma saatlerini artırarak asgari ücret altında çalışmayı yaygınlaştırdığı göz önüne alınarak acilen bu yasadışı uygulamaların önüne geçilmesi için denetlemelerin ilgili bakanlık tarafından yapılması çağrısını yineliyoruz. Yeni Kıbrıs Partisi, geçmişte olduğu gibi bugün de kölelik koşullarında çalıştırılmaya karşı mücadele eden emek örgütleriyle dayanışmasını sürdürecek, bunun büyütülmesi için kararlılıkla bu mücadelenin parçası olmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verdi.
Kanatlı, toplu sözleşmeli, iş güvenceli, sosyal güvenlikli, sendikalı, insanca, eşit ve adil ücretli, haftalık 40 saat olan işin, herkesin hakkı olduğunu kaydetti. 
 

Son Güncelleme: 23.12.2019 12:48
Anahtar Kelimeler:
Murat Kanatlı2020 Kktc Asgari ücret
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