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Murat Gazioğlu: Devlet Nerede Bunun Hesabı Sorulacak Mı?

09 Aralık 2022 Cuma 13:49
Murat Gazioğlu: Devlet Nerede Bunun Hesabı Sorulacak Mı?

Ergün Yahat 
Gazimağusa Maraş bölgesinde geçimini hayvancılık yaparak sürdürmeye çalışan Murat Gazioğlu, bu sabah iç organlarının bir kısmının dışarıda doğan yavru buzağıyı Gazimağusa’da Veteriner Dairesi’ne götürdü. Orada veteriner hekimlerin ilgilenmediğini iddia eden Gazioğlu kendisine burada görevli bir veteriner hekimin “Devletimiz bu durumda yetersiz bunu özel veterinere götürmeniz gerekir.” diyerek hiç ilgilenilmediğini 2 saat boyunca veteriner aradığını fakat çok geç kalınca yavru buzağının öldüğünü iddia etti. Murat Gazioğlu: “Devlet nerede nasıl bir memleket olduk ilgi alaka yok nasıl görevli bir veteriner Devletimiz yetersiz. Allaha havale ediyorum” dedi.
Dursun Oğuz: Gereken araştırma yapılacak
Kıbrıs Manşet olarak görüşüne başvurduğunuz Tarım Bakanı Dursun Oğuz gereken soruşturmayı yapacağını ihmal varsa mutlaka gereken yapılacağını söyledi.

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