İş Tanımı
· Borsa Aracı Kurumu olarak faaliyet gösteren firmamızın Kıbrıs Şubesinde görev yapmak üzere;
· Telefon trafiğinin yönetilmesi,
· Gelen misafirlerin karşılanması,
· Gelen/Giden evrakların, kargoların ve faksların yönetimi,
· Şirket yazışma ve giden evraklarını tanzim etmek, gerekirse takibini yapmak,
· Yöneticilere asistanlık desteği vermek,
· Görüşme, randevu ve toplantıları organize etmek.
Aranan Nitelikler
· Ofis yönetimi, sekretarya ve asistanlık konusunda en az 2 yıl deneyimli,
· Sözlü ve yazılı iletişimi kuvvetli, diksiyonu düzgün,
· Kılık kıyafetine özen gösteren,
· MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
· İş disiplinini önemseyen, sorumluluk sahibi,
· Dikkatli, titiz ve düzenli çalışmayı prensip edinmiş,
· 20-30 yaşları arasında.