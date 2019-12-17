banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111326
ALTIN
279.318
DOLAR
5.8714
STERLİN
7.7353
EURO
6.5589
Tüp gazın alevlenmesi yangına sebep oldu
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Münhal

Borsa Aracı Kurumu olarak faaliyet gösteren firma Ofis yönetimi, sekretarya ve asistanlık konusunda en az 2 yıl deneyimli 20-30 yaşları arasında personel istihdam edecek.

Münhal

Borsa Aracı Kurumu olarak faaliyet gösteren firma Ofis yönetimi, sekretarya ve asistanlık konusunda en az 2 yıl deneyimli 20-30 yaşları arasında personel istihdam edecek.

17 Aralık 2019 Salı 14:44
Münhal

İş Tanımı

·         Borsa Aracı Kurumu olarak faaliyet gösteren firmamızın Kıbrıs Şubesinde görev yapmak üzere;

·         Telefon trafiğinin yönetilmesi,

·         Gelen misafirlerin karşılanması,

·         Gelen/Giden evrakların, kargoların ve faksların yönetimi,

·         Şirket yazışma ve giden evraklarını tanzim etmek, gerekirse takibini yapmak,

·         Yöneticilere asistanlık desteği vermek,

·         Görüşme, randevu ve toplantıları organize etmek.

Aranan Nitelikler

·         Ofis yönetimi, sekretarya ve asistanlık konusunda en az 2 yıl deneyimli,

·         Sözlü ve yazılı iletişimi kuvvetli, diksiyonu düzgün,

·         Kılık kıyafetine özen gösteren,

·         MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,

·         İş disiplinini önemseyen, sorumluluk sahibi,

·         Dikkatli, titiz ve düzenli çalışmayı prensip edinmiş,

·         20-30 yaşları arasında.  

 

Anahtar Kelimeler:
IlanMÜNHAL KKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de Kenya Bağımsızlık Günü düzenlendi
LAÜ’de Kenya Bağımsızlık Günü düzenlendi
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Meclis’te
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Meclis’te
Bkp Parti Meclisi Görev Dağılımı Yaptı… Genel Sekreter Salih Sonüstün
Bkp Parti Meclisi Görev Dağılımı Yaptı… Genel Sekreter Salih Sonüstün
Akdoğan Belediyesi, Özgürlük Stadyumu’nu Spor Dairesi’ne Devrettiğini Açıkladı
Akdoğan Belediyesi, Özgürlük Stadyumu’nu Spor Dairesi’ne Devrettiğini Açıkladı
Hukuk Dairesi Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
Hukuk Dairesi Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
Mahkemeler Bütçesi Onaylandı
Mahkemeler Bütçesi Onaylandı
Cumhurbaşkanı Akıncı İsveç Ve Finlandiya Büyükelçilerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı İsveç Ve Finlandiya Büyükelçilerini Kabul Etti
Arucad Heyeti Yödak’ı Ziyaret Etti.
Arucad Heyeti Yödak’ı Ziyaret Etti.
Uluçay, Bakü’de Türkpa Genel Kurul Toplantısına Katılacak
Uluçay, Bakü’de Türkpa Genel Kurul Toplantısına Katılacak
Hasan Kırmızı: Adalet'e güvenin
Hasan Kırmızı: Adalet'e güvenin

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim