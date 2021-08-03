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Mülteci Hakları Derneği’nden KAÜ’ye teşekkür ziyareti…

Mülteci Hakları Derneği (MHD) Mülteci Programı Sosyal Danışmanı Burcu Okur ve Proje Koordinatörü Hilmi Tekoğlu, sosyal sorumluk projesi olarak düzenlenen yabancılar için Türkçe kursuna katkılarından dolayı Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci’yi ziyaret ederek, teşekkürlerini sundu.

03 Ağustos 2021 Salı 16:15
Mülteci Hakları Derneği’nden KAÜ’ye teşekkür ziyareti…

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette yabancılar için Türkçe kursunu veren KAÜ Kütüphane Müdürü ve Öğretim Elemanı Burhan Acar da hazır bulundu.

Keçeci, dernek hakkında ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi alarak, sosyal sorumluluk projelerinin ve iş birliğinin devam edeceğini ve yeni projeler için her türlü desteği vereceğini kaydetti.

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Açıklamada, KAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜSEM) ve MHD işbirliğinde düzenlenen yabancılar için Türkçe kursunun haziran ayının ilk haftasında başladığı ve ağustos ayında tamamlanacağı bildirildi.

KAÜ Uzaktan Destek Eğitim Merkezi (UZDEM) altyapısında çevrim içi olarak gerçekleşen ve toplamda 90 saat gerçekleşecek kursta öğrencilerin kullanacakları kitap, defter, kalem gibi materyallerin KAÜ tarafından,  elektronik cihazlar ve internetin ise MHD tarafından temin edildiği ifade edildi.

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Son Güncelleme: 03.08.2021 19:03
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