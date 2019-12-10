banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107922
ALTIN
274.826
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6598
EURO
6.4454
2 ay cezaevine gönderildi
2 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis memuruna hapislik
POLİS MEMURUNA HAPİSLİK
Cinayeti itiraf etti
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Mülteci Hakları Derneği’nden İnsan Hakları Günü mesajı

Mülteci Hakları Derneği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Mülteci Hakları Derneği’nden İnsan Hakları Günü mesajı

Mülteci Hakları Derneği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle açıklama yaptı.

10 Aralık 2019 Salı 17:42
Mülteci Hakları Derneği’nden İnsan Hakları Günü mesajı

Açıklamada, insan haklarının temel yapı taşlarından biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün ardından 71 yıl geçtiğini ancak birçok farklı coğrafyada insanların farklı boyutlarda insan hakkı ihalelerine maruz kaldığına işaret edildi.

banner317
Mülteci Hakları Derneği olarak, insan hakları hukukunun Kıbrıs'ın kuzeyinde uygulanması ve etkili şekilde haklara erişimin sağlanması mücadelesini sürdürdükleri belirtilerek, mülteci hakları ve insan ticareti bağlamında ülkede halen uluslararası insan hakları hukukunun çizdiği çerçeveye uygun yasal düzenleme ve pratiklerin geliştirilmediği kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:
“Mevcut durum temel insan haklarının ciddi şekilde ihlaline sebep olmakta, nice hayatların kendi coğrafyamızda ciddi yaralar almasına ve hatta bazı durumlarda yaşam haklarının hiçe sayılmasına neden olmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 14. Maddesi "her insanın zulüm karşısında, başka ülkelere sığınmaya ve bu ülkelerde sığınmacı işlemi görmeye hakkı vardır" düzenlemesi ile sığınma hakkını temel bir hak olarak nitelendirmiştir. Buna karşın, Kıbrıs'ın kuzeyinde sığınmacı ve mülteciler sistematik olarak düzensiz giriş veya bulunuşlarından ötürü alıkonulmakta ve cezalandırılmaktadırlar. Sığınma talebi olan kişiler hayatlarının, özgürlüklerinin ve güvenliklerinin tehdit altında olduğu bölgelere zorla geri gönderilmektedirler. Diğer yandan kölelik ve kölelik benzeri uygulamaların İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yasaklanmasının ardından geçen onca yıla rağmen ülkemizde insan ticareti bir suç olarak tanımlanmamakta ve insan tacirleri halen daha cezalandırılmamaktadırlar. İnsan ticareti mağdurlarının korunması için başvuracakları hukuki çareler ise oldukça sınırlı durumdadır. 
İnsan haklarının hayatlarımızın temelini oluşturması gerektiği inancıyla, Kıbrıs'ın kuzeyinde daha birçok alanda gerçekleşen hak ihlallerine karşı etkin bir izleme mekanizması kurulmalı ve hızlı hukuki çareler üretecek yapılanmaların oluşturulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra mecliste bütçe görüşmelerinin devam etmekte olduğundan hareketle, ülkemizdeki insan hakları ihlallerini anlayan ve bunları önlemeye ve hak ihlallerine maruz kalan kişileri desteklemeye yönelik yapılar oluşturmanın önceliklendirilmesi, bunların gerçekleşmesi için gerekli ve yeterli mali kaynaklar ayrılması gerektiğinin altını çizmek isteriz. 
İnsan hakları mücadelesinin uzun soluklu bir yolculuk olduğunun farkında olarak, bizler bu alanda çalışmalar yürütmeye devam etme kararlılığımızı bir kez daha yineleriz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 71. Yılı'nda, yetkililere yeniden ve yeniden soruyoruz; Sorumluluk ne zaman?”

Son Güncelleme: 10.12.2019 21:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan hırsızlığı soruşturması çerçevesinde yapılan operasyon sonucu 3 kişi tutuklandı
Hayvan hırsızlığı soruşturması çerçevesinde yapılan operasyon sonucu 3 kişi tutuklandı
Şahiner: “Samimiyetten uzak bir bütçe hazırlanmış gibi görünüyor”
Şahiner: “Samimiyetten uzak bir bütçe hazırlanmış gibi görünüyor”
Sucuoğlu: “Genel Sağlık Sigortası ile herkes hastane ve doktorunu seçebilecek”
Sucuoğlu: “Genel Sağlık Sigortası ile herkes hastane ve doktorunu seçebilecek”
Taçoy: “Üzerinde çalıştığımız 3 proje var; Bunlardan bir tanesinde finale doğru gidiliyor”
Taçoy: “Üzerinde çalıştığımız 3 proje var; Bunlardan bir tanesinde finale doğru gidiliyor”
Amcaoğlu, ambulans ihalesinin mahkemede olduğunu, gelecek neticeyle adım atılacağını söyledi
Amcaoğlu, ambulans ihalesinin mahkemede olduğunu, gelecek neticeyle adım atılacağını söyledi
Taçoy’un tercihi ‘Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü’ oldu
Taçoy’un tercihi ‘Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü’ oldu
HAKSEN “Göç yasasının tamamen iptalini” istedi
HAKSEN “Göç yasasının tamamen iptalini” istedi
Karavezirler Lefkoşa Kaymakamı’yla Birlikte  Çukurova Köyünde Yapımı Devam Eden Dere İstinat Duvarı Yapımını İnceledi
Karavezirler Lefkoşa Kaymakamı’yla Birlikte  Çukurova Köyünde Yapımı Devam Eden Dere İstinat Duvarı Yapımını İnceledi
İnce Ve Oğuzkan’ın Sergisi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde
İnce Ve Oğuzkan’ın Sergisi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde
Yerli Ürünler Haftası Dolayısıyla Okullarda Etkinlikler Düzenleniyor
Yerli Ürünler Haftası Dolayısıyla Okullarda Etkinlikler Düzenleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim