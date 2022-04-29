banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu’na büyük operasyon!
Sucuoğlu’na büyük operasyon!
UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin güven oylaması yarın yapılacak
Meclis olağanüstü toplanacak
Dörtyol bölgesinde sis
Dörtyol bölgesinde sis
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi...
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
banner405

Mulla: “Yöneticilere güven duymuyor ve alınan bu kararları şüphe ile karşılıyoruz”

Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla, yenilenebilir enerji üretmek için bir proje hayata geçirmeye çalışan yöneticilere karşı güven duymadıklarını ve alınan bu kararları şüphe ile karşıladıklarını kaydetti. 

29 Nisan 2022 Cuma 09:45
Mulla: “Yöneticilere güven duymuyor ve alınan bu kararları şüphe ile karşılıyoruz”

Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği projesi alınarak yapılmış olan Güngör Katı Atık Depolama Tesisinin “Enerji Üretim Tesisi”ne dönüştürülmesi ile ilgili Maliye Bakanlığı ihaleye çıkıldığı, yapılması planlanan projede ülke için büyük sorun olan çöpler kullanılarak yenilenebilir enerji üretilmesi planlandığı belirtildi.

Çevre için çok yararlı olacak bu projenin, ihale şartnamelerinde çevrenin nasıl etkileneceğini ortaya koyan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporunun yükleniciden talep edilmemesinin dikkat çeken en önemli nokta olduğunu dile getiren Mulla, ayrıca çıkılan ihalenin süresinin son derece kısa olması bu ihalenin aceleye getirilmesinde bir neden mi var sorusunun sorulmasına neden olduğunu belirtti. 

banner341
Katı atıkları kullanarak elde edilecek enerjinin aslında çok çevreci bir yaklaşım olduğuna dikkat çeken Mulla, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu yöntemle, hem çevreyi kirleten atıkların ortadan kalkmasının sağlandığı hem de fosil yakıta alternatif yenilenebilir enerji elde edilmiş olduğu kaydedildi.  

Mulla sözlerine şöyle tamamladı:

“Çöplerden enerji elde etmek için yurt dışından çöp ithal etmek gerekecek mi? Üretim sırasında tesisin çalışma standartları ne olacak? Filtre kullanımı doğru gerçekleştirilmezse yaratılacak çevre kirliliği bizi nasıl etkileyecek? Konu enerji üretimi olunca aklımıza Aksa, Teknecik gibi kötü örneklerin gelmesi tesadüf mü?

Ve neden yenilenebilir enerji üretmek için bir proje hayata geçirmeye çalışan yöneticilere karşı güven duymuyor ve alınan bu kararları şüphe ile karşılıyoruz.”

banner360
Son Güncelleme: 29.04.2022 10:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bir bakan değiştirmek için hükümetin istifa etmiş olması kimsenin aklına yatmadı"
"Bir bakan değiştirmek için hükümetin istifa etmiş olması kimsenin aklına yatmadı"
"Grup toplantısında Faiz Sucuoğlu’na tam destek verildi"
"Grup toplantısında Faiz Sucuoğlu’na tam destek verildi"
Döviz kurları
Döviz kurları
Sucuoğlu’na büyük operasyon!
Sucuoğlu’na büyük operasyon!
UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin güven oylaması yarın yapılacak
UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin güven oylaması yarın yapılacak
Dörtyol bölgesinde sis
Dörtyol bölgesinde sis
Kazanan numara ‘71396’
Kazanan numara ‘71396’
"Mart ayı faturaları tekrar hesaplanıyor, çalışmalar sürüyor"
"Mart ayı faturaları tekrar hesaplanıyor, çalışmalar sürüyor"
"Fonun düşürülmesine paralel fiyatları hızla indirmeye başladık"
"Fonun düşürülmesine paralel fiyatları hızla indirmeye başladık"
Başbakan Sucuoğlu DP-YDP'nin deklarasyonunu kabul etti
Başbakan Sucuoğlu DP-YDP'nin deklarasyonunu kabul etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim