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Tufan Erhürman

Mülke tecavüz ve hırsızlık zanlısı Drzewieck yargı önüne çıkarıldı

Zanlı soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalacak

Mülke tecavüz ve hırsızlık zanlısı Drzewieck yargı önüne çıkarıldı

Zanlı soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalacak

01 Mart 2020 Pazar 17:33
Mülke tecavüz ve hırsızlık zanlısı Drzewieck yargı önüne çıkarıldı
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Kamalı Haber

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Girne’de Mülke Tecavüz ve hırsızlık suçlarından tutuklanan zanlı Dariusz Pawek Drzewiecki  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler huzurda bulunan zanlı Dariusz Pawek Drzewiecki'nin, 25 Şubat 2020 tarihinde Karaoğlanoğlunda meydana gelen "Sirkat ve Mülke Tecavüz" suçlarından methalder olduğunu söyledi. Polis zanlının, 25 Şubat 2020 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Kemal Tuccaroğlu'na ait ikametgahın Kuzey kısmında bulunan garaj içerisindeki bir adet 12,000 TL değerindeki Trek marka bisikleti alarak sirkat ettiğini belirtti. Polis yapılan şikayet üzerine incelenen  kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini vezanlının yine Karaoğlanoğlu bölgesinde faaliyet gösteren ve kalmakta olduğu The Mountain View Hotel içersinde tespit edildiğini ve yine sirkata konu bisikletde hotelin restoran kısmında bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Adnan Kardeşler zanlının gönüllü ifade verdiğini İfadesinde bisikletin kullanılmadığını düşündüğü icin aldığını beyan ettiğini söyledi. Polis zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 01.03.2020 18:41
Anahtar Kelimeler:
Dariusz Pawek DrzewieckGirne Mülke TecavüzGirne Hırsızlık
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