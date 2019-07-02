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Muhtaroğlu, 2019 yılı ilk yarısında Teşvik Yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı

Muhtaroğlu, 2019 yılı ilk yarısında Teşvik Yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı

02 Temmuz 2019 Salı 14:12
Muhtaroğlu, 2019 yılı ilk yarısında Teşvik Yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 47/2000 sayılı Teşvik Yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı.

Muhtaroğlu  yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2019 yılının ilk 6 ayında Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından sanayi ve turizm alanlarında 7 yatırım projesine teşvik belgesi verildiğini, bu yatırımların hayata geçmesiyle ülke ekonomisine üretim, sabit sermaye yatırımı, katma değer ve istihdam katkısı sağlanacağını ifade etti.

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Bu 7 projenin 3 tanesinin sanayi yatırımları, 4 tanesinin de turizm sektörüne yönelik yatırımlar olduğunu kaydeden Muhtaroğlu, “2019 yılının ilk 6 aylık döneminde verilen 7 teşvik belgesi sonucunda tamamlanacak yatırımlarla 491 milyon 638 bin 920 TL tutarında bir sabit sermaye yatırımı hayata geçmiş olacaktır. Bu sabit sermaye yatırımlarının 461.8 milyon TL’si turizm ve 29.8 milyon TL’si de sanayi yatırımlarına harcanacaktır” dedi.

Sözkonusu 7 yatırımın 2 tanesinin Lefkoşa’da, 1 tanesinin Gazimağusa’da, 1 tanesinin Girne’de, 3 tanesinin de İskele’de gerçekleşeceğini belirten Muhtaroğlu,  “Gerçekleşecek olan 4 turizm projesiyle, sektöre 1,186 yeni yatak ilave olması, bu 7 yatırımın hayata geçmesiyle ise 643 yeni istihdamın sağlanması öngörülmektedir. Teşvik belgesi almış projeler, Teşvik Yasası kapsamında yatırım indirimi ve vergisel avantajlardan yararlanmakta fakat Teşvik Yasası kapsamında DPÖ’den herhangi bir kredi desteği elde edememektedirler” ifadelerine yer verdi.


 

Son Güncelleme: 02.07.2019 17:19
Anahtar Kelimeler:
ödül Muhtaroğlu
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