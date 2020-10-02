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Muhtarlar Derneği Yeni Yönetim Kurulu’ndan Açıklama

Lefkoşa, 2 Ekim 20 (TAK): Muhtarlar Derneği geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve başkanlığına Akay Darbaz’ın seçildiği genel kurulun ardından Yönetim Kurulu olarak ilk basın açıklamasını yaptı. Muhtarlar Derneği’nin yapılan son seçiminin, Kıbrıs Türkü’nün demokratik tecrübesine yaraşır bir şekilde sonuçlanarak yeni yönetimin oluştuğu kaydedilen açıklamada, yerel problemlerin yanı sıra Türkiye ile iyi ilişkilerin önemine de değinilerek Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye...

02 Ekim 2020 Cuma 15:02
Muhtarlar Derneği Yeni Yönetim Kurulu’ndan Açıklama
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Lefkoşa, 2 Ekim 20 (TAK): Muhtarlar Derneği geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve başkanlığına Akay Darbaz’ın seçildiği genel kurulun ardından Yönetim Kurulu olarak ilk basın açıklamasını yaptı. Muhtarlar Derneği’nin yapılan son seçiminin, Kıbrıs Türkü’nün demokratik tecrübesine yaraşır bir şekilde sonuçlanarak yeni yönetimin oluştuğu kaydedilen açıklamada, yerel problemlerin yanı sıra Türkiye ile iyi ilişkilerin önemine de değinilerek Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne geçmişte sağladıkları imkanlar için teşekkür edildi.

Açıklamada, 2008 yılında köylerin belediyelere bağlanmasının, muhtarlıklar ve yerel yönetimler için önemli bir dönüm noktası olduğu, ancak geçen sürede belediyelerin, gerek kent merkezlerinde gerekse köylerde arzu edilen hizmeti sunamadığı ve muhtarlıklarla da gerekli koordinasyonu yeterince sağlayamadığı da savunuldu. Merkezi yönetimlerin de muhtarlıklara gerekli önemi vermediği kaydedildi.

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Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu, “Yeni yönetim olarak, KKTC'deki demokrasinin ve yerel yönetimlerin temel birimi olan köy ve mahallelerin sorunlarını çözüm odaklı, tarafsız ve hizmete ulaşımı önceleyecek şekilde, belediyelerimizin ve merkezi yönetimin gündemine diyalog yoluyla aktarma kararlığı içerisinde bulunacağız.” İfadesini kullandı.

Açıklama şu ifadelerde devam etti:

“Son dönemde bölgemizde yaşanan gelişmeler, Kıbrıs Türkü olarak güçlü bir Türkiye'nin varlığının bizleri daha da güçlü kıldığını ve Türkiye ile güçlü ilişkilerimizin olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Muhtarlar Derneği olarak, önümüzdeki dönemde bu ilişkilere katkı koymak amacıyla Türkiye Muhtarlar Birliği ve kardeş şehirlerimiz ile işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğimizi, 1974 Barış Harekâtından itibaren her zaman bizlere destek olan, tüm kesimlere özellikle köylerimiz ve mahallelerimize birçok yatırım ve hizmet götürülmesine sağlayan Türkiye Cumhuriyeti ve buradaki Büyükelçiliğine teşekkür ederiz”

(FG)

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