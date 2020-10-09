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Muhtarlar, Geçitköy Barajı’ndaki suyun yeniden akmasından memnun

KKTC Muhtarlar Derneği, Geçitköy Barajı’ndaki suyun yeniden akmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

09 Ekim 2020 Cuma 18:00
Muhtarlar, Geçitköy Barajı’ndaki suyun yeniden akmasından memnun
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KKTC Muhtarlar Derneği, Geçitköy Barajı’ndaki suyun yeniden akmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
Dernek Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, suyun hem toplumsal kullanımda çok önemli bir yere sahip olduğunu hem de ileriki süreçte tarımsal kullanımda da kullanılacağının bilindiğini belirterek, kısıtlı su kaynakları olan bir ada ülkesi için bunun bulunmaz bir nimet olduğunu vurguladı. 
KKTC Muhtarlar Derneği ayrıca Maraş konusunda yapılan açılımın önemli bir başlangıç olduğunu ve konunun hukuki zemine oturtulmasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm potansiyelini önemli ölçüde büyüteceğini ve yeni iş imkânları ile istihdam alanları doğuracağına inandıklarını belirtti.

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Öte yandan Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu, Doğu Akdeniz’deki Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerinin korunması konusunda Türkiye Cumhuriyetine güvendiklerini söyledi.
Önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek seçimlere de değinilen Muhtarlar Derneği, Kıbrıs Türk Toplumunun özgür iradesinin sandıklara en güzel şekilde yansıyarak Kıbrıslı Türklerin atılım yapması önünde engel olan tüm kesimlere güzel bir mesaj verileceğine olan inançlarına vurgu yaptı.
 

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Son Güncelleme: 09.10.2020 18:21
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