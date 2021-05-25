Muhtarlar Derneği’nden “kapılar ivedilikle açılmalı” çağrısı

KKTC Muhtarlar Derneği, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarının “ivedilikle açılması” çağrısında bulundu.

KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerekli Kovid-19 tedbirlerinin alınarak iki taraf arasındaki geçiş kapılarının ivedilikle açılması çağrısında bulunuldu.



Akay Darbaz, ekonomik açıdan birçok işletmenin ve esnafın “zor durumda” olduğunu ve geçiş kapılarının kapalı olduğu dönemde “Güney Kıbrıs kaynaklı sağlanan ekonominin öneminin daha da netleştiğini” söyledi.Darbaz, özellikle küçük esnafın ve sınır bölgelerine yakın işletmelerin “bu süreçte çok kan kaybettiğini” ifade ederek, Kovid-19 tedbirleri alınarak kapıların açılmasının önemini yineledi.