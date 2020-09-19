Muhtarlar Birliği'nde seçim tekrarlanacak

MUHTARLAR BİRLİĞ’NİN BAŞKAN ADAYLARINDAN İKİSİ AYNI SAYIDA OY ALDI
GELECEK HAFTA SONU YİNE SEÇİM VAR
KKTC Muhtarlar Birliği, yeni başkanını belirlemek üzere bugün genel kurul yaptı ancak adaylardan ikisinin aynı oyu alması nedeniyle seçim sonuçlanamadı.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek genel kurulda, 3 aday, başkanlık için yarıştı.
Divan başkanlığını Mesut Kazık’ın yaptığı genel kurulda Mustafa Yeşilleme ve Akay Darbaz, 74’er oy alarak sandıktan berabere çıktı. Emine Davutoğlu’na ise 25 kişi oy verdi.
Muhtarlar, gelecek hafta sonu iki aday arasında seçim yapmak üzere yine sandığa gidecek.
KKTC Muhtarlar Birliği’nin uzun yıllar başkanlığını yapan Hüseyin Barbet, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık iki ay önce görevinden istifa etmişti.