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Muhtar isyan etti Alaniçi köyü sinek istilasında

12 Eylül 2022 Pazartesi 23:44
Muhtar isyan etti Alaniçi köyü sinek istilasında

MUHTAR İSYAN ETTİ ALANİÇİ KÖYÜ SİNEK İSTİLASINDA

Alaniçi köyünün aylardır ilaçlanmaması sonrasında adeta köy sinek istilasına uğraması ve yaşlı genç herkesin sinekler tarafından ısırılması ve bağlı olduğu Yeniboğazici belediyesinin gerekli ilaçlamayı yapmaması köy muhtarı Cemal Yıldız ve köylüleri isyan noktasına getirince Köy muhtarı Cemal Yıldız muhtarlığın sosyal medya hesabından paylaştığı sitem dolu sözler.

Yarın akşama Ybb Belediyesi Başkan ve Meclis üyelerini alaniçi parkına davet ediyorum özelikle bu saatte gelmelerini rica ederim erkekler şort ile gelsin uygunsa yedi köyü sinekler bakmayacaksanız başka belediye den rica edelim insanlar arar dalga geçerler gelin köye yarın akşam hade davetlisiniz sulu muhallebi jeli benden

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