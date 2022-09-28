Muhtar Ali Buruk isyan etti peşkeşden vazgeçin

MUHTAR ALİ BURUK İSYAN ETTİ PEŞKEŞDEN VAZGEÇİN

Ergün Yahat

Gazimağusa Maraş bölgesi Anadolu mahallesi Muhtarı Ali Buruk son günlerde özellikle hali arazilerin Anadolu mahallesi hudutları içerisinde olan arazilerin bölge gençliği yerine bölgeden olmayan kişilere dönümlerce arazilerin golifa gibi dağıtıldığını bunun kabul edilemez bir durum olduğunu iddia etti.Buruk mahallemizde çok sayıda gencimiz gerek tarım gerekse hali arazi istemelerine rağmen alamadıklarını bu konuda İçişleri Bakanlığı ve kaymakamlığı kimlere kaç dönüm verdiklerini açıklamaya devam ediyorum dedi