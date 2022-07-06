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Muharrem Gerçeker anısına mücadele ettiler

06 Temmuz 2022 Çarşamba 21:46
Muharrem Gerçeker anısına mücadele ettiler

MUHARREM GERÇEKER ANISINA MÜCADELE ETTİLER

Ergün YAHAT Lefkoşa'nın sevilen insanlarından olan ve 2 yıl önce hayatını kaybeden Muharrem Gerçeker anısına ailesi Fiyakalı Sosyal Tesisi , Taşkınköy spor kulübünde tavla turnuvası düzenledi.

Yapılan müsabakalar sonrasında dereceye girenlere kupa taktim edildi.

Düz oyunda

1. Nusret Sırdar

2. Barış Uzun

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3. Hüseyin Özön

Bastırmalı oyun

1. Nusret Hürer

2. Kemal Arkan

3. Sadi Kuyucu

Oğlu Onur Gerçeker turnuvada yaptığı açıklamada;

Rahmetli babam Muharrem Gerçeker anısına yapılan tavla turnuvasında düz oyun kategorisinde şampiyon olan Nusret Sırdar ve bastırmalı oyun kategorisinde şampiyon olan Nusret Hürer abimi tebrik ederim.

Bu anlamlı turnuvada mücadele eden herkese teşekkür ederim.

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