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Muhalefet Partileri, Meclis Genel Kurulu’nun toplanmamasını değerlendirdi

19 Nisan 2021 Pazartesi 18:15
Muhalefet Partileri, Meclis Genel Kurulu’nun toplanmamasını değerlendirdi
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ERHÜRMAN: “ERKEN SEÇİMDEN KAÇMAK İÇİN MECLİSİN İRADESİNE DARBE VURULDU”
MANAVOĞLU: “BİR DEMOKRASİ DARBESİ YAŞIYORUZ” 
ÖZYİĞİT: “HALKIN SORUNLARINA ÇARE BULMASI BEKLENEN MERCİNİN TEK DERDİ KOLTUKLARIMIZDA NASIL DAHA UZUN OTURABİLİRİZ”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CHP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), erken seçim tarihinin belirlenmesinden kaçmak için Meclis’in açılmadığını ileri sürerek, hükümeti eleştirdi.
Mecliste temsil edilen muhalefet partileri CTP, HP ve TDP milletvekilleri Cumhuriyet Meclisi’nin açılmaması üzerine ortak basın açıklaması yaptı.
İlk açıklamayı yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bugün yine mecliste tarihi bir gün yaşandığını belirterek, pandemi nedeniyle zaten farklı alanlarda problemler yaşanan ülkede halkın sorunlarına çare bulması beklenen merciinin tek derdinin “koltuklarımızda nasıl daha uzun oturabiliriz” olduğunu savundu.
Hükümetin öncelikli görevinin halkın sorunlarına çare üretmek ve her şeyden önce yasalara söz söyletmemek olduğunu söyleyen Özyiğit, “Zaten 3 devşirme milletvekiliyle para bulacak vaadiyle, ölü doğan hükümet kaosu her geçen gün büyütüyor” dedi.
Özyiğit, muhalefetin de halkın sağlığını en az hükümet kadar düşündüğünü, kimsenin sağlığını riske atmadan çözüm bulunabilecekken bugün genel kurulun ertelemesinin hükümetin bilerek, isteyerek oynadığı bir oyun olduğunu söyledi.
Muhalefetin sürekli erken seçim tarihi belirlenmesi için çağrıda bulunduğuna işaret eden Özyiğit, hükümetin, ömrünü uzatmak için, ara seçimi bile ertelemediğini kaydetti.
Özyiğit, ara seçim yapılması zorunluluğunun doğmasının sorumluluğunun erken seçim tarihi belirlemeyen hükümetin omuzlarında olacağını savunarak, “Bugüne kadar izlediğimiz tutum devam etmeyecek. Tolerans bitmiştir. Söz konusu durum yetkili mercilerde değerlendirilecektir” dedi.

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MANAVOĞLU: “DEMOKRASİ DARBESİ YAŞIYORUZ”
HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise, erken seçim tarihiyle ilgili yasaların ivediliğinin konuşulacağı genel kurulun toplanabilmesi ve çalışması için muhalefet olarak nisaba destek vermeye hazır olduklarını ancak hükümetin zaruri olan adımı atmamak için meclisin toplanmasına engel olduğunu belirtti.
Manavoğlu, “Yargıyla başlayıp, bu hareketle devam eden bir demokrasi darbesi yaşıyoruz” dedi.
“İktidar tarafından yapılanlar toplum menfaati için değil, kendi aralarında olan tartışmalardır. Ortak bir seçim tarihinin belirlenmesi önemlidir. Bu yüzden hükümeti aklıselime davet ediyoruz” diyen Manavoğlu, parti olarak yetkili organları toplayarak değerlendirmelerde bulunacaklarını kaydetti.
ERHÜRMAN: MECLİS İRADESİNE VURULAN BİR DARBEDİR
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, erken seçimden kaçmak için Meclisin iradesine darbe vurulduğunu söyledi. Erhürman, “Birkaç tane toplantı yapıldı. Muhalefet partileri olarak içinde bulunduğumuz durumda Meclis çalışanları için önerilerde bulunduk. 'Ülkeyi bu sıkıntılı durumda ara seçime götürmek zorunda kalmayalım' dedik. Meclis başkanıyla toplanıldı, hukuki olmayan bir karar üretildi. Ancak yürürlükte olmayan bir karardan bahsediyorlar… 10 gün Meclisi ertelediklerini iddia ediyorlar. Böyle bir karar yürürlükte değil, Perşembe günü toplanmak için deneme yapmak zorundalar” dedi.
“Muhalefet partileriyle istişare etmeden karar üretiyorlar. Seçimi 2022’ye ertelemek için hiçbir iradeyi tanımıyorlar, kendi kurultayları peşinden koşuyorlar” diyen Erhürman, tek meselelerinin kurultayı yapıp, iktidarda kalmak olduğunu savundu.
CTP olarak yarın parti meclisini toplayarak, durumu değerlendireceklerini ifade eden Erhürman, “Biz buna göz yummayacağız. Bıçak kemiğe dayandı. Hükümet ölü doğan bir hükümettir” dedi.

 

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Son Güncelleme: 19.04.2021 18:30
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