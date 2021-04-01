Muhalefet milletvekillerinden hükümete eleştiriler

ŞAHİNER: “KIB-TEK YAKIT İHALESİNİN İPTALİ MEVZUATA AYKIRI”



ŞAHALİ: “BU AKŞAMKİ DİZİ FİLM GALASI İPTAL EDİLMELİ”

MANAVOĞLU: “BU HÜKÜMETEN ÜMİDİM YOK”

ROGERS: “PANDEMİDE KANSER İLAÇLARINA ULAŞMAK ZORLAŞTI”

Muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, denetim göreviyle toplantısını sürdüren Meclis Genel Kurulu’nda hükümet icraatları ve güncel konularda söz alarak görüş ve eleştirilerini ifade ediyor.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Kıb-Tek akaryakıt alımı ihalesinin iptal edilmesi yasal mı?” konulu konuşmasında, hatalar zinciri ile uzun süre Kıb-Tek kurumunun konuşulacağını kaydetti.

Yakıt alımı ile ilgili ihale konusunda söylenenlerin doğru olmadığını dile getiren Şahiner, ihalenin nasıl iptal edilebileceğine ilişkin mevzuatı okuyarak, şu anda bu hallerden hiçbirinin mevcut olmadığını söyledi.

Bu halde ilgili bakanlığı ve yönetim kurulunu sıkıntılı günler beklediğini dile getiren Şahiner, ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğunu kaydetti.

“150 BİN DOLAR ZARAR”

Bunun kurum için ciddi zarar olduğunu söyleyen Şahiner, yasalara uyulmadığından dolayı kurumun 150 bin dolar zarara uğratıldığını belirtti.



Elektrik Kurumu’nun göz göre göre çamura sürüklendiğini dile getiren Şahiner, UBP vekillerinin ne yaptığını sordu.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz söz alarak, kurum ile ilgili açılan araştırma komitesinde ciddi çalışıldığını ve buradan bunun bu şekilde söylenmesini de kabul etmediklerini kaydetti.

ŞAHALİ: “HÜKÜMET ÇOK ŞAKACI”

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, “hükümetin şaka yapma hakkı var mı” başlıklı konuşma yaptı.

Bugün 1 Nisan şaka yapma günü olduğunu dile Şahali, hükümetin çok şakacı olduğunu söyledi.

Hükümetin Covid-19 sürecinde yapılmaması gerekenleri dizerken hükümettekilerin yapılmaması gereken her şeyi yaptığını savunan Şahali, komitelerin çalışmalarına muhalefetin desteği ile devam ettiğini, hükümet kendi yasalarına sahip çıkarak komitelere katılımı bile sağlamadığını belirtti.

“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galasıyla Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların ihlal edileceğini dile getiren Şahali, “hükümetin şaka yaparcasına bu akşam etkinliği gerçekleştireceğini” söyledi.

Meclis’in onayladığı bir yasanın ancak Meclis’te onaylanacak bir yasa değişikliği ile değişebileceğini dile getiren Şahali, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre toplu etkinliklerin yasak olduğunu hatırlatarak, bu akşam gerçekleştirilecek etkinliğin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

TC ile imzalanan protokol ve süresiyle ilgili de hükümetin şakacı olduğunu dile getiren Şahali, protokolde yazan ve taahhüt edilenlerin cahil şekilde yazıldığını savundu.

Erkut Şahali, ülkenin borçlanabilecek kabiliyeti olmadığını, iş birliği içerisinde olduğu Türkiye ile iletişim kurması ve gerçekleri söylemeleri gerektiğini kaydetti.

Güvercinlik’te organize sanayi bölgesi olarak düşünülen arazinin ne olduğunu soran Şahali, o toprağın organize sanayi bölgesi olması ile ilgili mevzuatın çok net olduğunu ve bunun uygulanması gerektiğini belirtti.

Böyle bir ihtimal söz konusu olması halinde bir kez daha Anayasa’nın ihlal edilmemesi gerektiğini belirten Şahali, hellim konusunun ise şakaların en büyüğüne dönüştüğünü söyleyerek, bunun ilk günkü hedefle bir noktaya geldiğini, 14 yıllık bir mücadele verildiğini belirterek 14 yıllık bir yolculuğun ardından iki bakanın söylemini eleştirdi.

Erkut Şahali, hellimin ülke tarımının daha sürdürülebilir yapıya kavuşturularak dünyada yer almasının sağlanması için önemli olduğunu dile getirdi. Şahali, geçmişte yapılan hataların aracısının hellim olabileceğine ve bu mücadelenin sonucunun önemine dikkat çekerek, bu konuda konuşanların konuyu iyice anlayarak konuşmasını istedi.

Erkut Şahali ayrıca, eğitimle ilgili söylenen onca şeyin ardından 12. sınıfların okulda olmadığını da ifade etti.

MANAVOĞLU: “EĞİTİM BAKANI SÖYLEMİNİN HATA OLDUĞUNU AÇIKLAMALI”

Daha sonra söz alan HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu“Girne Hastanesi ve Girne Antik Liman projeleri ihaleye çıkmayacak mı?” konulu konuşma yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın “aşılama yapılmadan okullar açılmayacak” söyleminin hata olduğunu açıklamasını isteyen Manavoğlu, şu anda sadece 12. sınıfların değil 5. veya 8. sınıfların da sınavları olduğunu ve bunların konuşulması gerektiğini kaydetti.

Girne Hastanesi ihalesinin iptal olduğu bilgisi geldiğini fakat artık bu ihaleye hızlı şekilde çıkılması gerektiğini söyleyen Manavoğlu, esas sıkıntının Çalışma Bakanlığı’nda olduğunu ve bu konunun derhal çözülmesi gerektiğini belirtti.

Girne Antik Limanı ile ilgili ihaleyi de hatırlatmak istediğini dile getiren Manavoğlu, Turizm Bakanlığı’nın halen bu ihaleyi sonuçlandırmamasından dolayı sınıfta kaldığını kaydetti.

Manavoğlu, Turizm Bakanı’nın ne ile meşgul olduğunu sordu, bugün Turizm Bakanlığı’nın ne yaptığını kendilerine açıklamasını istedi. Ortada icraat olmadığını söyleyen Manavoğlu, hükümetin bakanlarının işinin sadece televizyon kanallarını gezmek olduğunu savundu.

Hükümetin son üç ayda ne yaptığını ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolde yapamayacakları konuların nasıl yazıldığının da hesabının verilmesi gerektiğini söyleyen Manavoğlu, bu hükümetten ümidinin olmadığını ifade etti.

ROGERS: “MERKEZİ KARANTİNA BİLE KONTROL EDİLEMEZKEN…”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Covid-19 önlemleri ile ilgili konuşma yaptı.

Koronavirüs salgınında bir adım atılması halinde iki adım geri gidildiğinin görüldüğünü dile getiren Rogers, bazı iş kollarından istenilen haftalık testlerin rastgele testlerin arasına almasının doğru olmadığını kaydetti.

Ev karantinası ile ilgili tanıtımlar yapıldığını düzgün denetlenebilir sistem kurulması halinde kimsenin buna karşı çıkmadığını dile getiren Rogers, hükümetin merkezi karantinaları bile kontrol edemezken ev karantinaların nasıl kontrol edilebileceğini sordu.

Rogers, “Dünyada Covid 19’un varyantları görülürken biz üç maymunu oynayamayız” dedi.

Konuşmasında Kanser Haftası’na da değinen Rogers, kanserin kalp ve damar hastalıklarından sonra en önemli ölüm sebebi olduğunu ancak bugüne kadar kanserle mücadelede de pek bir şey yapılamadığını kaydetti.

Kanser kayıt sisteminin önemini vurgulayan Jale Refik Rogers, koruyucu sağlık hizmetlerinin de kanser gibi hastalıklarda büyük önem taşıdığını söyledi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin az personel sayısıyla mücadele verdiğini dile getiren Rogers, kanser taramalarının yapılmasının çok kolay olmadığının bilindiğini kaydetti.



Erken teşhisin hayat kurtardığını dile getiren Rogers, devletin bu hizmetlerin verilebilmesi için de adım atması gerektiğini vurguladı.

Kanser ilacına erişimin kolay olmadığını ve pandemi ile birlikte bunun daha da zorlaştığını dile getiren Rogers, yeni binaların yapılasının güzel olduğunu fakat var olanların da kullanılmasını istedi.



