Muhalefet milletvekilleri hükümeti eleştirdi

Meclis Genel Kurulunda daha sonra Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Rezaletin Son Perdesi” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Baybars konuşması sırasında, koridorda ve dışarıda olan bakanları Genel Kurul Salonu’na çağırdı, “Bu topluma cevap vermeniz gerek” dedi.

Baybars, hükümeti halkına karşı kör ve sağır olmakla, halkına sırtını dönmekle suçladı, hükümetin kurulduğu günden bu güne yaşananları değerlendirdi.

Hükümetin bir erken seçim hükümeti olarak kurulduğunu belirten Baybars, hükümetin ilk kurulduğu dönemde pandemiyi ele almak yerine Meclis Başkanlığı seçimi konusunda kavgaların gündeme geldiğini söyledi.

Ardından Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alındığını, “krizlerle anılan” bir kişinin bu göreve atandığını savundu.

Nisan 2021’de YDP’nin kurultay tartışmalarının gündeme geldiğini söyleyen Baybars, daha sonra Bertan Zaroğlu’yla ilgili olayların ve Ad-Hoc komite konusunda yaşananların gündeme geldiğini ifade etti.

Sonraki süreçte asgari ücretin belirlenemediğini, Serdar Denktaş’la ilgili arazi konularının gündeme geldiğini söyleyen Baybars, beklenen seçimin yapılmadığını ve Koral Çağman’ın kendi kendine görev devrettiğini kaydetti.

Ardından UBP kurultayı konusunun tartışılmaya başlandığını anlatan Baybars, hükümeti “hukuka saygısızlıkla” suçladı.

Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinin tek gündeminin kurultay olduğunu savunan Baybars, “insanlar 1 kilo kıymayı evine götüremezken, tek gündemin kurultay haline getirildiğini” bunun algı operasyonu olduğunu savundu.

Bakanlar Kurulunda alınan kararlara işaret eden Baybars, külliyenin mimarı olacağı için bir kişinin vatandaş yapılıp yapılmadığını sordu.

Baybars iç borçlanmayla ne yapıldığını da sordu. Nakdi varlıklarla ilgili affın kara paranın aklanması gibi bir hal aldığını savunan Baybars, bununla ilgili kanun hükmünde kararnameden kimin yararlandığının, kaç para elde edildiğinin hala açıklanmadığını söyledi.

Kültür Dairesi’nin yarışma kazananlara boş çek vermesini değerlendiren Baybars, bunun kabul edilebilir olmadığını anlattı.



ZAROĞLU

Kendisine cevap hakkı doğduğu için kürsüye çıkan bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu, Ayşegül Baybars’ın vatandaşlıkların iptali konusunda attığı adımın mahkeme kararıyla ortadan kalktığını söyledi, “Haktan hukuktan bahsederken kendilerinin yaptığını da hatırlamaları gerek” dedi.

Ad-Hoc komite konusunun iç yüzünü daha önce kürsüden açıkladığını söyleyen Zaroğlu, kendisinin “rezaletin” hiçbir noktasında yer almadığını kaydetti.



ÖZDENEFE

Ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Guguk Kuşu Azınlık Hükümetinin Hukuk Dışı Çok Oluşları” başlıklı konuşma yaptı.

Konuşma başlığının bazı yüzleri gülümsettiğini ancak ortada gülünecek bir durum olmadığını söyleyen Özdenefe, guguk kuşunun bazı türlerinin yuva asalağı olduğunu kaydetti.



Kendi yumurtalarını başka yuvalara bırakan guguk kuşlarının kendi yavrularını başkalarının beslemesini sağladığını anlatan Özdenefe, parazit tür guguk kuşunun kim olduğunun konuşma başlığından görülebileceğini söyledi.Ev sahibi kuşun ise Kıbrıs Türk halkı olduğunu söyleyen Özdenefe, hükümeti parazit gibi ülke kaynaklarını ve insanlarını sömürmekle suçladı.Hükümetin erken seçim hedefiyle kurulduğunu ancak bugün hala seçim tarihinin belirlenmediğini kaydeden Özdenefe, liyakatsiz istihdamlarla toplumun adalete olan inancının zedelendiğini, Anayasanın eşitlik hükümetinin ayaklar altına alındığını savundu.“Kısa süre önce yaşanan Adapass skandalıyla ilgili gereğini yaptınız mı? Yapmadınız! Her şeyiniz hukuk dışı” diyen Özdenefe, hükümetin göreve geldiği günden itibaren her fırsatta halk iradesini atlattığını, ülkeyi keyfi şekilde yönetmeye çalıştığını ileri sürdü.“Yasama yetkisinin yok sayıldığını” söyleyen Özdenefe, hayat pahalılığı konusunda yaşanan gelişmelere değindi.Ara seçimleri bertaraf etmenin tek yolu olan erken seçim tarihinin bile belirlenmediğini dile getiren Özdenefe, tüm bunlar yaşanırken, yasası gereği toplumun sesi olması gereken BRT’nin “iktidar borazanlığı” yaptığını, “sansürlere devam ettiğini” savundu.Ocak 2021’de Bakanlar Kurulu’nun görev süresi Ekim 2021’de dolan Özer Kanlı’yı yeniden BRT Yönetim Kurulu Başkanlığına atadığını dile getiren Özdenefe, yasaya göre bir siyasal partiyle ilişkisi devam eden başkan veya üyelerin görevine son verilmesi gerektiğini, ancak Kanlı’nın hem BRT Yönetim Kurulu Başkanı hem de UBP’nin MYK üyesi olduğunu ifade etti.Tüm bunlar sırasında hükümetin LAÜ yönetimine sabıkalı birini atadığını da savunan Özdenefe, ilgili bakanın, “Bir vefa borcu gereği yaptım, isterseniz mahkemeye gidersiniz, size mi soracağım?” dediğini ileri sürdü.Pazartesi günü Meclis’in toplanamamasına değinen Özdenefe, milletvekilleri oturumun başlamasını beklerken Meclis çalışanlarının idari izinli olarak eve gönderildiğini kaydetti.Önceki hükümet dönemlerinde hazır olan imar planlarının bu hükümet döneminde hala geçirilmediğini söyleyen Özdenefe ilgili bölgenin emirnamelere bırakıldığını kaydetti, bölge belediye başkanlarının eylemde olduğunu anımsattı.Bu dönemde 77 tane yasa gücünde kararname geçirildiğini söyleyen Özdenefe, Meclis’te görüşülmesi gereken meselelerin yasa gücünde kararname ile çözülmeye çalışıldığını, bunların bazılarının mahkemeye gidilince iptal edildiğini söyledi.Hukuka aykırı birçok istihdam yapıldığını savunan Özdenefe, bu nedenle grevler yaşandığını belirtti.“Kıb-Tek konusunda o kadar çok hukuka aykırı davranıldı ki bununla ilgili ayrı bir Meclis oturumu yapılması lazım” diyen Özdenefe, atılan her adımda hukuka aykırı hareket edildiğini, kurumun zarara uğratıldığını savundu, “Siz daha hukuk devleti nedir bilmiyorsunuz” dedi.Yapılanların kabul edilebilir olmadığını söyleyen Özdenefe, Ceza Yasasına göre, “kurumun ihmal nedeniyle zarara uğratılmasının” suç olduğunu anımsattı, polisi, savcılığı, mali polisi göreve çağırdı.Münhal ilan edilmeden sınava tabi tutulmadan kadrolara insanlar atandığını ifade eden Özdenefe, verilen tahribatın düzeltilmesinin yıllar isteyeceğini kaydetti.Hala geçici öğretmen atamalarının gündemde olduğunu dile getiren Özdenefe, sanayi bölgesinde bir yerin kiralanması konusunda gündemde yer alan haberleri sordu.Hükümete “azınlıksınız ama çok olduğunuz artık gitme vaktiniz geldi” diyen Özdenefe, kuşların, bir sonraki sene guguk kuşunun yumurtasını yuvasında gördüğünde bu kez o yumurtayı yuvadan aşağı attığını söyledi.