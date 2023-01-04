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Muhalefet milletvekilleri eğitimi ve bütçeyi değerlendiriyor

04 Ocak 2023 Çarşamba 18:46
Muhalefet milletvekilleri eğitimi ve bütçeyi değerlendiriyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülüyor, Muhalefet milletvekilleri eğitimi ve bütçeyi değerlendiriyor.

-Şahiner, 

CTP milletvekili Salahi Şahiner Genel Kurul’da Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı. Şahiner,  bütçeyi “Eğitim Bakanı’nın ayağını kaydırmak için hazırlanan bir bütçe” sözleriyle niteledi.

Şahiner, bu yılın ekonomik olarak çok zor geçeceğini de söyleyerek, Türkiye’deki ekonomik değerlendirmelere değindi.

Salahi Şahiner, öğretmen eksikliğiyle ilgili konuşarak, belediye seçimlerinde UBP adaylarının insanlara ‘ben geçici öğretmen olarak atanmanız için bakanla konuşurum’ sözü verdiğini savundu.

Eğitim sisteminin güncellenmesi gerektiğini de söyleyen Şahiner, bu sistemle Z kuşağına eğitim verilemeyeceğini ifade etti.

CTP milletvekili Salahi Şahiner, meslek liselerinden mezun olacakların iş hayatına dahil olabilmesi için bir plan olduğunu belirterek, bunun hayata geçirilmesinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Şahiner, yükseköğrenimle ilgili de konuşarak, YÖDAK’la ilgili gereğinin yapılması gerektiğini, bu kurumla ilgili gündem getirilenlerin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Salahi Şahiner, KKTC’deki yükseköğretimde çığır açacak bir çalışma yapıldığını ancak strateji ve eylem planıyla ilgili bu çalışmanın 3 yıldır sonlandırılmadığını, bütçede bunun için bir kalem de göremediğini söyledi.  

-Kürşat

CTP milletvekili Fide Kürşat, Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşarak, “Eğitim Bakanlığı için ayrılan bu kadar büyük bir bütçenin sadece yüzde 8.34’ü eğitim hizmetlerine gidecek. Bu payın tamamı da eğitimin gelişimi için değil” dedi.

2022’nin eğitimde yaraları sarma yılı olması gerektiğini ancak bunun yapılamadığını ifade eden Kürşat, bu bütçeyle 2023’ün eksikliklerinin de giderilemediğini söyledi.

Kürşat, mesleki eğitimde, genel eğitimde, yükseköğrenimde çağdaş bir vizyon da göremediklerini, bütçede bununla ilgili kalem de olmadığını belirtti.

Özel eğitim konusunda da konuşan Kürşat, bütçede özel eğitimle ilgili rakamın eksiklikleri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Kürşat, 18 yaş altındaki çocuklara dini eğitim verilmesi konusunda Eğitim Bakanı’ndan açıklama beklediklerini söyleyerek, bunun bir toplum mühendisliği olduğunu savundu.

Kürşat, “Bu toplumda neler oluyor? Kıbrıs Türk toplumu laik bir toplumdur ve eğitim, Eğitim Bakanlığı’nın gözetiminde olur” dedi.

2023 bütçesinde tam gün eğitime geçilecek bir kaynak olmadığını da söyleyen Kürşat, YÖDAK konusuna da değindi, “Bu sorunlar devam edecek gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

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