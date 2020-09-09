Muhaceret Dairesi’nden duyuru…

İKAMET VE ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN 30 GÜN EK SÜRE TANINDI

İçişleri Bakanlığına bağlı Muhaceret Dairesi, bugün itibarıyla yasal izinleri dolacak olan yabancılara ikamet ve çalışma izni işlemelerini tamamlamak üzere 30 gün ek süre tanındığını açıkladı.Muhaceret Dairesinden yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde yapılan geçici düzenlemeyle, Covid-19 salgın bulaşıcı hastalık ile mücadele kapsamında, 13 Mart 2020 tarihinden önce KKTC’de yasal izinli olarak bulunan kişilere, 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren 30 gün süre zarfında (10 Eylül – 10 Ekim 2020 arasında) ikamet izni veya çalışma izni başvurusu yapmaları halinde ceza uygulanmayacağı bildirildi.

Açıklamada, “Dünya çapında etkisini artıran Covid-19 salgını dolayısıyla ülkede bulunan yabancıların mağdur olmaması, kayıtlılığın sağlanması amacıyla İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, 9 Eylül 2020 tarihinde yasal izinleri dolacak olan yabancılara ikamet ve çalışma izni işlemlerini tamamlamak üzere 30 gün ek süre tanınmıştır. Bu bağlamda, 13 Mart 2020 tarihinden önce cezalı duruma düşmeyen ve ülkemizde yasal izinli olarak bulunan yabancıların, 10 Eylül – 10 Ekim 2020 tarihleri arasında KKTC’de yasal izinli olarak kalabilmeleri için ikamet veya çalışma izni başvurularını bu süre zarfında yapmaları gerekmektedir.” denildi.



