Müezzinoğlu: "Haklı davamız sadece bir kesimin görüşüne heba edilebilecek bir mücadele değil"

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, “Kıbrıs konusunda içimizdeki bir kesimin, elli yıldır devam eden federasyon görüşmelerinin hiçbir sonuç vermediği ve anlaşma fırsatlarının Annan Planı ve Crans Montana’da Rumlar tarafından reddedildiği gibi basit ve yalın bir gerçeği anlamakta hâlâ güçlük çektiğini görmekteyiz.” dedi.



Müezzinoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının yakın tarihte yapılan tüm anketlerde güvenlik ve garantiler ile kendi devletine sahip olma için yüzde 80 destek belirttiğini siyasi eşitlik ve iki kesimliliği de kırmızı çizgisi olarak belirttiğini hatırlattı.







“Herkesin bilmesini isteriz ki Kıbrıs Türk halkının haklı davası birkaç ideolojik takıntının veya hayalperest bir kesimin görüşüne heba edilebilecek bir mücadele değildir.” diyen Müzezzinoğlu, her şartta halk ve devletin yanında olacaklarını belirterek, KKTC’ye uzun, güzel bir gelecek dileğinde bulundu.



