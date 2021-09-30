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Müezzinoğlu: "Haklı davamız sadece bir kesimin görüşüne heba edilebilecek bir mücadele değil"

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu yazılı açılama yaptı..

30 Eylül 2021 Perşembe 09:30
Müezzinoğlu: "Haklı davamız sadece bir kesimin görüşüne heba edilebilecek bir mücadele değil"

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, “Kıbrıs konusunda içimizdeki bir kesimin, elli yıldır devam eden federasyon görüşmelerinin hiçbir sonuç vermediği ve anlaşma fırsatlarının Annan Planı ve Crans Montana’da Rumlar tarafından reddedildiği gibi basit ve yalın bir gerçeği anlamakta hâlâ güçlük çektiğini görmekteyiz.” dedi.
 
Müezzinoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının yakın tarihte yapılan tüm anketlerde güvenlik ve garantiler ile kendi devletine sahip olma için yüzde 80 destek belirttiğini siyasi eşitlik ve iki kesimliliği de kırmızı çizgisi olarak belirttiğini hatırlattı.
 

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Müezzinoğlu açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkı verilen mücadelenin tarihi boyunca savunucusu olmuş ve her türlü durumu kavrama kabiliyetine sahip bir halktır. Demokratik anlayışımız farklı fikirlere kapalı değildir ancak, çözümsüzlük ortamında çözüm için farklı öneriler sunulmasını dahi reddeden bir anlayış ya geçmişe ya da bir hayale takılıdır.” ifadelerini kullandı.
 
“Herkesin bilmesini isteriz ki Kıbrıs Türk halkının haklı davası birkaç ideolojik takıntının veya hayalperest bir kesimin görüşüne heba edilebilecek bir mücadele değildir.” diyen Müzezzinoğlu, her şartta halk ve devletin yanında olacaklarını belirterek, KKTC’ye uzun, güzel bir gelecek dileğinde bulundu.


 

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Son Güncelleme: 30.09.2021 09:56
Anahtar Kelimeler:
Tanju Müezzinoğlu
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