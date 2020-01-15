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Mücahide Aysel Dizliklioğlu vefat etti

Aysel Dizliklioğlu bu sabah vefat etti. 

Mücahide Aysel Dizliklioğlu vefat etti

Aysel Dizliklioğlu bu sabah vefat etti. 

15 Ocak 2020 Çarşamba 11:36
Mücahide Aysel Dizliklioğlu vefat etti

Kıbrıs Türk Halkının özgürlük mücadelesinde mücahide olarak hizmet eden Aysel Dizliklioğlu bu sabah vefat etti. 
Arpalık direnişi sırasında köyünü savunmak için mücahit arkadaşlarıyla silah kuşanarak görev alan mücahide Dizliklioğlu,  yarın öğle namazını müteakip Lefkoşa’da mezarlığında askeri törenle toprağa verilecek. 
Arpalık göçünün de sembolleşmiş isimlerinden olan Aysel Dizliklioğlu, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

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Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu’nun eşi olan Aysel Dizliklioğlu,  3 çocuk annesi ve 5 torun sahibiydi. 

 

Son Güncelleme: 15.01.2020 14:40
Anahtar Kelimeler:
Aysel Dizliklioğlu
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