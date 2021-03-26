banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz var!
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz...
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir mi?
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir...
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
banner376

Muammer Sun anısına konser

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yarın 20.30’da Türk müziğinin usta bestecilerinden Muammer Sun anısına, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Kalkanlı’dan canlı olarak yayınlanacak bir konser verecek. 

26 Mart 2021 Cuma 12:20
Muammer Sun anısına konser
banner337

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi iş birliği ile düzenlenen ve BRTK, Kanal T, Genç TV, Diyalog TV ve Ada TV kanallarından canlı yayınlanacak konserde, Murat Menket yönetiminde; piyanist Rüya Taner ve soprano Sermin Dikmen Töre solist olarak sahne alacak.
Covid-19 salgını dolayısıyla seyircisiz gerçekleşecek konser programında, Muammer Sun’un Bozkırın Sesi eseri, Joseph Haydn’ın  Piyano Konçertosu No. 11 D Majör, Hob. XVIII eseri ve Franz Schubert’in 5. Senfonisi yer alacak.

MUAMMER SUN’UN YAŞAM ÖYKÜSÜ…
Bu yılın başında hayata gözlerini yuman 1932 Ankara doğumlu Muammer Sun,  Türk müziğinin usta bestecilerinden biri olarak anılıyor.
Sun, 1946’da Askeri Mızıka Okulu’nda müziğe başladı. Bir yıl sonra 1953’te Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’ne girip; Ahmed Adnan Saygun’un öğrencisi oldu.
Konservatuvarda, Mithat Fenmen ile piyano, Hasan Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği; Muzaffer Sarısözen ile Türk halk müziği, Ruşen Ferit Kam ile klasik Türk musikisi; ayrıca özel olarak Kemal İlerici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı.
1960’ta, Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü İleri Yüksek Dönemi’nden Saygun’un öğrencisi olarak “pekiyi” dereceyle mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarı’na öğretmen olarak atandı.
1975’te İzmir Devlet Konservatuvarı’na, 1980’de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na, 1987’de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na atandı. 1988’de doçent, 1993’te profesör oldu.

banner341
1999’da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan emekli oldu. Devlet konservatuvarlarında görevli olduğu süre içinde, koro, solfej, armoni, kontrpuan, füg, enstrümantasyon, orkestrasyon, modal müzik ve kompozisyon dersleri veren Sun’un pek çok eseri çeşitli yarışmalarda ödüller kazandı.
Mezuniyetinden sonra Ankara, İzmir, İstanbul Devlet Konservatuvarlarında, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünde, Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda, Ankara Radyosu'nda öğretmenlik yaptı.
1969 yılında, sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 'nu ve TRT Müzik Dairesini kurdu.1971'de Murat Katoğlu'yla birlikte TRT Kültür Sanat Ödülleri Sistemini hazırladı.
1968'de atandığı Millî Eğitim Bakanlığı Müşavirliği sırasında, Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği'ni hazırladı.
Sun, 1967 ve 69'da biri TRT adına; diğeri de TRT ve ODTÜ adına iki büyük folklor derlemesi düzenledi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon bölümü öğretim üyeliğinden Ekim 1999'da emekli oldu. Eylül 2004'te Sun Yayınevi'ni kurdu. Muammer Sun, TRT'nin yapımını üstlendiği ve tarihsel olarak büyük önem taşıyan Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerinin müziklerini yazdı ve geniş kitlelere ulaştı.
Başta SCAMV Onur Ödülü Altın Madalyası olmak üzere çok sayıda ödülün sahibiydi.

 

banner360
Son Güncelleme: 26.03.2021 14:01
Anahtar Kelimeler:
Muammer Sun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“CRM Ekip Kaynakları Yönetimi” panelinin 2.si online olarak gerçekleşti
“CRM Ekip Kaynakları Yönetimi” panelinin 2.si online olarak gerçekleşti
27 Mart 2021 Dünya Tiyatro Günü bildirisi
27 Mart 2021 Dünya Tiyatro Günü bildirisi
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama
Akpınar’dan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay’a ziyaret
Akpınar’dan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay’a ziyaret
UKÜ’den Dünya Tiyatro Günü açıklaması
UKÜ’den Dünya Tiyatro Günü açıklaması
Amcaoğlu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Amcaoğlu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Canaltay’dan yaşlılar haftası ziyareti
Canaltay’dan yaşlılar haftası ziyareti
Atalay: "Piskobu’daki camiye yapılan bu saldırı ilk değil"
Atalay: "Piskobu’daki camiye yapılan bu saldırı ilk değil"
Tatar, TDP heyetini kabul etti
Tatar, TDP heyetini kabul etti
Tatar Güzelyurt'u görüşme masasına getirmenin söz konusu olmadığını söyledi
Tatar Güzelyurt'u görüşme masasına getirmenin söz konusu olmadığını söyledi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim