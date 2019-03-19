Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104634
ALTIN
229.831
DOLAR
5.4695
STERLİN
7.2628
EURO
6.2086
Statükonun çimentoları!
STATÜKONUN ÇİMENTOLARI!
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
UYUŞTURUCU BULUNDURAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Şanslı numara ‘28607’
ŞANSLI NUMARA ‘28607’
Araçlara musallat olan hırsız yakalandı
ARAÇLARA MUSALLAT OLAN HIRSIZ YAKALANDI                                 
banner307
Flaş Haber
Statükonun çimentoları!
Kapat

Mtg-nea Salamina Maçı... Akıncı: “statü Değil Siyasi Eşitlik Meselesi”... Cumhurbaşkanı Akıncı, Mtg-nea Salamina Maçı Konusunda Basın Toplantısı Düzenledi...

AKINCI: “BİR ETKİNLİK GÜNEY’DE YAPILACAKSA AYNISI KUZEY’DE DE YAPILMALI”

Mtg-nea Salamina Maçı... Akıncı: “statü Değil Siyasi Eşitlik Meselesi”... Cumhurbaşkanı Akıncı, Mtg-nea Salamina Maçı Konusunda Basın Toplantısı Düzenledi...

AKINCI: “BİR ETKİNLİK GÜNEY’DE YAPILACAKSA AYNISI KUZEY’DE DE YAPILMALI”

19 Mart 2019 Salı 10:29
Mtg-nea Salamina Maçı... Akıncı: “statü Değil Siyasi Eşitlik Meselesi”... Cumhurbaşkanı Akıncı, Mtg-nea Salamina Maçı Konusunda Basın Toplantısı Düzenledi...

AKINCI: “BİR ETKİNLİK GÜNEY’DE YAPILACAKSA AYNISI KUZEY’DE DE YAPILMALI”

Lefkoşa, 19 Mart 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hiçbir zaman “Güney’e gitmem tavrında olmadığını”, ancak bir etkinlik Güney’de yapılacaksa aynısının Kuzey’de de yapılması gerektiğini vurguladı.

Akıncı, “Bu basit bir statü meselesi değildir. Bu, Kıbrıs Türkü’nün varlığı ve siyasi eşitliği meselesidir. Siyasi eşitlik gibi haklı olduğunuz noktalarda kararlı ve ısrarlı tavrınızı sürdürmezseniz nerelere sürüklenebileceğinizi düşünmek bile istemiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kendilerine bugünkü MTG-NEA Salamina maçının BM kontrolündeki ara bölgede oynanacağı konusunda bilgi verildiğini, ancak BM son anda güvenliği sağlayamam diyorsa bunun, BM’nin adadaki varlığını kendi eliyle sorgulanır hale getireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, MTG-NEA Salamina maçına neden katılmadığı konusunda basın toplantısı düzenledi.

Akıncı, iki toplumlu etkinliğin, gündeme geldiği tarihten itibaren Pile’de BM’nin kontrolündeki bölgede bulunan sahada yer alacağının söylendiğini, ancak son günlerde BM’nin güvenliği sağlayamayacağını açıklaması üzerin etkinliklerin Pile’de BM kontrolü dışında kalan bir sahaya kaydırıldığını anlattı. “Esas üzücü olan BM’nin tavrıdır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu gelişmenin kabul edilebilir olmadığını, BM’nin yardımcı olması gereken bir durumda hiç yardımcı olmadığını söyledi.

“Bize maçın hep BM kontrolündeki bölgede olacağı söylendi. BM son anda, ‘güvenliği sağlayamam’ diyorsa adadaki varlığı kendi elleriyle sorgulanır hale gelir” diyen Akıncı, BM’nin birkaç yüz kişinin katılacağı bir organizasyona ev sahipliği yapamamasının kabul edilebilecek bir tavır olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bir etkinlik o tarafta olacaksa bu tarafta da olacak veya ara bölgede olacak. Hassasiyetimiz, Kıbrıs Türkü’nün varlık ve eşitlik kavgasıdır, başka bir şey değil” diye konuştu.

(GÜL-ID/SEL) FOTOĞRAFLI - EK VERİLECEK

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sol Hareket Elektrikte Çoklu Tarifeyi Eleştirdi
Sol Hareket Elektrikte Çoklu Tarifeyi Eleştirdi
Başbakan Erhürman, Dünya Turizm Yazarları Ve Gazetecileri Federasyonu Heyetini Kabul Etti
Başbakan Erhürman, Dünya Turizm Yazarları Ve Gazetecileri Federasyonu Heyetini Kabul Etti
Kktc Sayıştay Denetçileri Derneği, Sayıştay Üyeliğine Seçilen Fahriye Köseoğlu’nu Ziyaret Etti
Kktc Sayıştay Denetçileri Derneği, Sayıştay Üyeliğine Seçilen Fahriye Köseoğlu’nu Ziyaret Etti
Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu “logo Tasarım Yarışması” Son Başvuru Tarihi 19 Nisan’a Uzatıldı
Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu “logo Tasarım Yarışması” Son Başvuru Tarihi 19 Nisan’a Uzatıldı
Daü Kent-ag Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Yarın
Daü Kent-ag Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Yarın
Meclis Genel Kurulu Toplandı
Meclis Genel Kurulu Toplandı
Statükonun çimentoları!
Statükonun çimentoları!
Özkan, UFTAA Genel Kurulu’na katılacak
Özkan, UFTAA Genel Kurulu’na katılacak
TDP 43'üncü yılını resepsiyonla kutladı
TDP 43'üncü yılını resepsiyonla kutladı
“Tecahül -i Arif”  adlı kısa film bu akşam BASIN–SEN'de gösteriliyor
“Tecahül -i Arif”  adlı kısa film bu akşam BASIN–SEN'de gösteriliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim