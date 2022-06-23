Msb'den Kktc'de Çıkan Orman Yangınını Söndürme Çalışmalarına Destek

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tatlısu/Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına görevlendirilen dozer, helikopter ve İHA ile destek sağlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "KKTC'nin Tatlısu/Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen dozer ve helikopterlerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen İHA ile destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.