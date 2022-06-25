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Mr. Rabbit’s Doll ARUCAD’daki gala gecesinde sinemaseverlerle buluştu

25 Haziran 2022 Cumartesi 11:04
Mr. Rabbit’s Doll ARUCAD’daki gala gecesinde sinemaseverlerle buluştu

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ortak yapımı, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi İranlı sanatçı Arvin Medghalchi’nin yönetmenliğini yaptığı, uluslararası birçok festivalde ödül kazanan, “MR. RABBIT’S DOLL” kısa animasyon filmi, 23 Haziran Perşembe akşamı, ARUCAD Konferans Salonunda düzenlenen gala gecesi ile izleyiciyle buluştu. 

Filmde kullanılan lateks ve kilden yapılma dekor ve figürlerin de sergilendiği gala gecesi, sinemaseverlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. ARUCAD ortak yapımı olan ve Üniversitenin stüdyolarında çekilen kısa animasyon filmi MR. RABBIT’S DOLL, bugüne kadar uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönmüştü. Konusunu dünyaca ünlü İranlı yazar Sadık Hidâyet’in bir öyküsünden alan 2021 yapımı film, en son Uluslararası Berlin Sanat Film Festivali’nde büyük ödülü almaya hak kazanarak başarısını kanıtlamıştı. 3 boyutlu objelerin hareket ediyormuş gibi gösterildiği, fotoğraf karelerinin arka arkaya sıralanmasıyla oluşturulan ‘Stop Motion’ tekniği ile perdeye uyarlandı.

Bağımsız animasyon filmleri alanında 15 yılın üzerinde deneyimi olan İranlı yönetmen ve illüstratör Arvin Medghalci’nin yine birçok alanda ödül alan ‘Coronus’ isimli filminin de gösteriminin yapıldığı gala gecesinde, Mr. Rabbit’s Doll filminin kamera arkasına da yer verildi.

Gecede ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, başta yönetmen Arvin Medghalchi ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi: “Katıldığı prestijli festivallerden ödüllerle dönen Mr. Rabbit’s Doll filmi ve ekibiyle, ARUCAD olarak gurur duyuyoruz. Bu tam da Kurucumuz Erbil Arkın’ın ARUCAD’ı kurarken amaçladığıydı: hayal kurmak, yaratıcı olmak, üretmek ve sürecin sonunda hayal ettiğinin gerçeğe dönüşmesini görebilmek. Büyük emeklerle hayallerini gerçeğe dönüştüren başta yönetmenimiz Medghalchi olmak üzere tüm ekibi tebrik ediyorum.”      

Gösterimlerin ardından ARUCAD Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuran Öze’nin moderatörlüğünde, yönetmen Arvin Medghalchi ve yapım ekibinden senarist-ikinci yönetmen Tanya Güryel, görüntü yönetmeni-ARUCAD Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Ali Azhari, şehir modellemeci-ARUCAD Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı, ses sanatları direktörü Batu Gündal ile soru-cevap paneli gerçekleştirildi. Panelde ekip pandemi öncesi başladıkları çalışmalarına, pandemi süresince nasıl devam ettiklerini anlattılar. Panel, adeta film öğrencileri ve sinema emekçileri için bir ders niteliğinde geçti.

İran’dan yönetmen ile görüntü yönetmeni, Birleşik Krallık’dan senarist, ikinci yönetmen ve seslendirme sanatçısı, Türkiye’den şehir modellemecisinin ARUCAD çatısı altında bir araya gelerek kayda aldıkları Mr. Rabbit’s Doll, uluslararası bir ekibin çalışmaları sonucunda perdeye aktarıldı.

10 Dakikalık Animasyon Filmi için 1 Sene Emek Harcadılar    

Soru-cevap panelinde izleyicilerin sorularını yanıtlayan ekip, hazırlık aşamasının işin en yorucu kısmı olduğunu, ancak çekimin de düşünüldüğü kadar kolay geçmediğini iletti. Kullanılan materyaller ve ‘stop-motion’ çekim tekniğinin, ‘live action’ filmlere göre daha zorlayıcı olduğunu kaydeden yönetmen Medghalchi, 10 dakikalık kısa animasyon film Mr. Rabbit’s Doll’u üretmek için bir seneye yakın emek harcadıklarını söyledi. Yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkürlerini sunan Medghalhci, “Bunu herhangi bir maddi karşılık beklemeden yaptılar, onlara minnettarım” dedi.

Medghalchi gösterime katılan seyircilere, özellikle hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarfeden öğrencilere şöyle seslendi: “Bazı şeyleri kalbinizden geldiği için özveri ile yaparsınız. Tüm ekip arkadaşlarım beni bu şekilde desteklediler. Maddi karşılığını beklemeden yardım ettiler. Demek istediğim bu sizi köle olarak görmelerine izin vermek değildir. Siz işin kendisi olun, işin size gelmesini beklemeyin.”

ARUCAD’ın da kendisine güvenerek filmlerini yapımcı olarak desteklediğini aktaran Medghalchi, “Üniversite stüdyolarını bana açtı, yapım aşamasının hiçbir evresinde sorgulamadan bana inanarak yola devam ettiler. Bu benim ve ekip arkadaşlarım için çok değerliydi” ifadelerini kullandı.   

Film gösterimlerinin ardından soru-cevap paneli ile devam eden gala gecesi, kokteyl ile sona erdi.

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