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MP Genel Sekreteri Yönlüer hükümeti eleştirdi

Millet Partisi (MP) Genel Sekreteri Ahmet Yönlüer Ada TV’de katıldığı televizyon programında hükümeti eleştirdi. 

04 Ekim 2021 Pazartesi 18:30
MP Genel Sekreteri Yönlüer hükümeti eleştirdi

MP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönlüer partiden istifaların “eziyete” dönüştüğünü söyledi ve Yüksek Seçim Kurulu’nun bu konuda yeni düzenlemeye gitmesi gerektiğini kaydetti.
İstifaların, istifa edilen partinin insafına bırakılmaması gerektiğini belirten Yönlüer, insanların hür iradelerin daha özgür bir şekilde uygulanması konusunda kolaylık sağlanması gerektiğini anlattı. 

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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya eleştiride bulunan Yönlüer, “İyi işler yaptığında takdir ettik, yanlış işlerde de elbette eleştireceğiz” dedi.
 

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Son Güncelleme: 05.10.2021 00:36
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