MP Genel Başkanı Zaroğlu hükümetin istifasını değerlendirdi

MP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Bertan Zaroğlu, katıldığı bir programda seçim kararı alan hükümet ile Başbakan Ersan Saner ve Bakan Erhan Arıklı’yı eleştirdi.

“Bu hükümet ile seçime gitmek Kıbrıs Türk halkına yapılabilecek en büyük zulümdür” görüşünü ortaya koyan Zaroğlu, ülkenin alternatifsiz olmadığını, teknokrat bir hükümet kurularak alternatif bir yapıyla seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni hükümetin kurulması sırasında Millet Partisi’nin kapısının çalınması halinde hiçbir beklenti ve isteklerinin olmayacağını belirten Zaroğlu, “Erken seçim tarihinin belirlenmesi halinde karşılıksız destek veririz. Halk bu hükümetten bir an önce kurtulmalı” dedi.

Millet Partisi’nin kuruluş aşamasını tamamladığını ve seçimlere girmesinin önünde hiçbir engel olmadığını kaydeden Zaroğlu, programda kendisine yöneltilen “DP ile seçim ittifakı yapılacak mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bizim hiç kimseyle ittifak arayışımız yok. İttifakı yapacağımız kitle Kıbrıs Türk halkıdır. Ancak böyle bir arayışımızın olmaması, böyle bir teklifin önümüze gelmesi halinde kapıyı kapattığımız anlamına da gelmez. Bu yolda bir teklif yapılırsa karar Bertan Zaraoğlu’na ait değil, Millet Partisi yetkili organlarınındır. Kişisel olarak ittifakın yolu açılarak seçim barajı artırılması gerektiğini düşünüyorum.”