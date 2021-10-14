banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yine nisap sorunu!
Yarın yine deneyecekler!
Ay sonuna 2 hafta kala maaş krizi!
Yine maaş krizi!
Hükümetin istifasının ardından..
İşte yeni süreç
Evcilik oyunu bitti…
Evcilik oyunu bitti…
banner376

MP Genel Başkanı Zaroğlu hükümetin istifasını değerlendirdi

Millet Partisi (MP) Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, hükümetin istifasını değerlendirdi.

14 Ekim 2021 Perşembe 18:45
MP Genel Başkanı Zaroğlu hükümetin istifasını değerlendirdi

MP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Bertan Zaroğlu, katıldığı bir programda seçim kararı alan hükümet ile Başbakan  Ersan Saner ve Bakan  Erhan Arıklı’yı eleştirdi.

“Bu hükümet ile seçime gitmek Kıbrıs Türk halkına yapılabilecek en büyük zulümdür” görüşünü ortaya koyan Zaroğlu, ülkenin alternatifsiz olmadığını, teknokrat bir hükümet kurularak alternatif bir yapıyla seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti.

banner341
Yeni hükümetin kurulması sırasında Millet Partisi’nin kapısının çalınması halinde hiçbir beklenti ve isteklerinin olmayacağını belirten Zaroğlu, “Erken seçim tarihinin belirlenmesi halinde karşılıksız destek veririz. Halk bu hükümetten bir an önce kurtulmalı” dedi.

Millet Partisi’nin kuruluş aşamasını tamamladığını ve seçimlere girmesinin önünde hiçbir engel olmadığını kaydeden Zaroğlu, programda kendisine yöneltilen “DP ile seçim ittifakı yapılacak mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: 

“Bizim hiç kimseyle ittifak arayışımız yok. İttifakı yapacağımız kitle Kıbrıs Türk halkıdır. Ancak böyle bir arayışımızın olmaması, böyle bir teklifin önümüze gelmesi halinde kapıyı kapattığımız anlamına da gelmez. Bu yolda bir teklif yapılırsa karar Bertan Zaraoğlu’na ait değil, Millet Partisi yetkili organlarınındır. Kişisel olarak ittifakın yolu açılarak seçim barajı artırılması gerektiğini düşünüyorum.”

banner360
Son Güncelleme: 14.10.2021 18:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görme engellilere farkındalık ve empati için yürüyüş
Görme engellilere farkındalık ve empati için yürüyüş
Çavuşoğlu: “Kadınlar tarım faaliyetlerinde önemli bir yere sahip”
Çavuşoğlu: “Kadınlar tarım faaliyetlerinde önemli bir yere sahip”
Sennaroğlu: “Uzlaşı sağlanarak Meclis’in acil yasaların geçmesi için toplanmasını ümit ediyoruz”
Sennaroğlu: “Uzlaşı sağlanarak Meclis’in acil yasaların geçmesi için toplanmasını ümit ediyoruz”
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Candan Alevi Kültür Merkezi heyetini kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Candan Alevi Kültür Merkezi heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Meclis Başkanı Sennaroğlu ve Başbakan Saner’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Meclis Başkanı Sennaroğlu ve Başbakan Saner’i kabul etti
Canaltay: “Serdarlı bölgesindeki yol altyapısının iyileştirilmesi için çalışma başlatılacak“
Canaltay: “Serdarlı bölgesindeki yol altyapısının iyileştirilmesi için çalışma başlatılacak“
Mevlid Kandili Pazar günü idrak ediliyor
Mevlid Kandili Pazar günü idrak ediliyor
Taçoy: “Mevcut aritmetikte UBP dışında bir parti hükümet kuramaz”
Taçoy: “Mevcut aritmetikte UBP dışında bir parti hükümet kuramaz”
İzcan, hükümetin istifasını beklenen bir gelişme olarak nitelendirdi
İzcan, hükümetin istifasını beklenen bir gelişme olarak nitelendirdi
Kamu-Sen’den Girne Mahkemesi’nde eylem uyarısı…
Kamu-Sen’den Girne Mahkemesi’nde eylem uyarısı…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim