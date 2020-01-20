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Motosikletin önünü tıkayıp kazaya sebep oldu

Alsancak’ta motosikletin önünü tıkayıp çarpışmaya neden olan sürücü Niyazi Seylani mahkemeye çıkarıldı.

Motosikletin önünü tıkayıp kazaya sebep oldu

Alsancak’ta motosikletin önünü tıkayıp çarpışmaya neden olan sürücü Niyazi Seylani mahkemeye çıkarıldı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 17:43
Motosikletin önünü tıkayıp kazaya sebep oldu

Lapta Karakolunda görevli polis, kazanın 15 Ocak akşam saat 19.00 sıralarında, Girne-Güzelyurt anayolunun 8-9'uncu kilometreleri arasında meydana geldiğini söyledi.

Polis, yönetimindeki RU 562 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyreden Niyazi Seylani’nin

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(32), yolun sağında bulunan Özgür Sokağa dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan Alperen Aktürk (E-24) yönetimindeki 34 AR 3257 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpışmaya neden olduğunu ifade etti.

Kaza sonucu yaralanan Niyazi Seylani Girne Dr. Akçiçek Hastanesine, Alperen Aktürk ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını kaydeden polis, zanlının aynı gün taburcu edildiğini ifade etti.

Polis, Aktürk’ün ise durumunun iyiye gittiğini söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 250 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Girne Alsancak KazaNiyazi Seylani
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